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Tarihi Artuklu Hamamı'nın yerine indirilmesi çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 09:33 | Son Güncelleme

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki bin 200 yıllık Artuklu Hamamı'nın, dün hava sıcaklığından dolayı ara verilen indirme çalışması yeniden başladı - Saat 05.00'te başlayan çalışmalar kapsamında tarihi hamamın zemine ulaşmasına 80 santimetre kaldı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki bin 200 yıllık Artuklu Hamamı'nın, ara verilen indirme çalışması yeniden başladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle 6 Ağustos'ta baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınan, tarihi 1200'lü yıllara dayanan, bin 500 ton ağırlığındaki hamamın yeni yerine yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı ara verilen indirme çalışmaları bugün saat 05.00'ten itibaren yeniden başladı.

Kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracından krikolar üzerine indirilen tarihi hamamın krikolardan zemine indirme çalışmaları kapsamında dün 36 santimetre indirilen hamam, bugün başlayan çalışmalar kapsamında 44 santimetre daha indirildi.

Şu ana kadar 80 santimetre indirilen tarihi hamamın zemine ulaşmasına 80 santimetre kaldı. Hamamın gün içinde zemine ulaştırılması öngörülüyor.

Tarihi hamam 6 Ağustos'ta 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile arkeoparka taşınmış, yeni yerine krikolar aracılığıyla indirilmesi çalışmasına başlanmıştı.

Yıl sonuna kadar İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Süleyman Han Camisi, Kızlar ve Koç camileri de baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınacak.

540 yaşında olması nedeniyle dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla taşınmıştı.

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Artuklu Hamamı Batman Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi

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