Tarihi Aya Konstantin Manastırı'nda ayin

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki tarihi Aya Konstantin Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde ayin düzenlendi.
Bir süre önce yeniden inşa edilen Roksado Vadisi mevkisinde bulunan Aya Konstantin Manastırı'nın açılışı dolayısıyla tören yapıldı. Dualarla başlayan tören, manastırın kapısının açılmasıyla içeride sürdürüldü.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetimindeki ayinde katılımcılara kutsal su serpildi.
Törene, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis ve eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunan iş adamı Teodoros Angelopulos ile 1. ve 2. dönem Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ve Yunan konuklar katıldı.
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