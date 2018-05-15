HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tarihi Aya Konstantin Manastırı'nda ayin

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetimindeki ayinde yeniden inşa edilen tarihi Aya Konstantin Manastırı'nın açılışı gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki tarihi Aya Konstantin Manastırı'nda, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde ayin düzenlendi.

Bir süre önce yeniden inşa edilen Roksado Vadisi mevkisinde bulunan Aya Konstantin Manastırı'nın açılışı dolayısıyla tören yapıldı. Dualarla başlayan tören, manastırın kapısının açılmasıyla içeride sürdürüldü.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetimindeki ayinde katılımcılara kutsal su serpildi.

Törene, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisi Başkanı Kyriakos Mitsotakis ve eşi Mareva Grobovski Mitsotakis, Selanik İmrozluları Derneği Başkanı Pavlos Stavrotidis, Atina İmrozlular Derneği Başkanı Stelios Pulados, Avusturya Metropoliti Arsenios, Gökçeada Metropoliti Krilyos Dragonis, Yunan iş adamı Teodoros Angelopulos ile 1. ve 2. dönem Cemaat (Azınlık) Vakıfları Temsilcisi Laki Vingas ve Yunan konuklar katıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gökçeada

En Çok Okunan Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: 'Savaş çıkabilir'

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

KVKK & GDPR’in Dijital Yayıncılık/Reklamcılıkta Uygulamaları ve Riskleri tartışılacak

'Buruşuk' çanta: Chumac

'Buruşuk' çanta: Chumac

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.