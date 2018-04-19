Tarihi Beyler Konağı PAÜ Buldan MYO’ya tahsis edildi

Restorasyonunu Denizli Buldan Belediyesi’nin yaptırdığı, iç düzenlemeleri ise Buldan Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı tarafından yapılarak uygulama binası ve müze olarak hizmet verecek olan “Beyler Konağı” Denizli Valiliği tarafından 30 yıllığına Pamukkale Üniversitesi’ne (PAÜ) tahsis edildi.

Buldan Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen protokol imza törenine Vali Hasan Karahan başta olmak üzere Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Buldan MYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Çeviş ile yüksekokul akademik ve idari çalışanları katıldı. İmza töreninde konuşan Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, tahsis edilen konağın eğitim öğretime ve Buldan’ın kültür turizmine yapacağı katkılardan dolayı mutlu olduğunu ifade ederken, hem belediye hem de üniversite için yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ise üniversite olarak bilimin yanında kentin kültürel öğelerine katkı sağlamak ve bu kültürel öğelerin yaşatılmasına destek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken konağın, uygulama yapacak mimari restorasyon programı öğrencileri için bulundukları ilçenin kültürünü tanımaları adına da bir fırsat olacağını dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Bağ, konağın bilime kazandırılmasında emeği geçen Vali Hasan Karahan başta olmak üzere Başkan Gülbay, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İsmail Çeviş ve yüksekokul akademik ve idari çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından Beyler Konağı’nın Pamukkale Üniversitesi’ne tahsis edilmesini sağlayan protokol imzalandı.