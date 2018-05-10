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"Tarihi bilmeyen milletlerin bugünü ve geleceğini planlaması zordur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:36 | Son Güncelleme

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar: - "Tarihi değerleri ortaya çıkarma ve geleceğe aktarma konusunda geçtiğimiz dönemlerde de bugün de yeterince üstümüze düşen görevi yapmıyoruz. Tarihi eksiği, doğrusu ve fazlasıyla bilmeyen milletlerin bugünü ve geleceğini iyi planlaması zordur" - "Bugün Türkiye, belki yakın tarihinde görmediği ölçüde diğer birçok İslam ülkesiyle beraber postmodern bir melez savaşla karşı karşıya. Bu koşullarda Türk milleti olarak farklılıklarımızı değil de ortak yönlerimizi ortaya koymalıyız"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, "Tarihi değerleri ortaya çıkarma ve geleceğe aktarma konusunda geçtiğimiz dönemlerde de bugün de yeterince üstümüze düşen görevi yapmıyoruz. Tarihi eksiği, doğrusu ve fazlasıyla bilmeyen milletlerin bugünü ve geleceğini iyi planlaması zordur." dedi.

Kastamonu 2018 Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında TÜBA ile Kastamonu Üniversitesi tarafından Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Konferans Salonu'nda "Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin İlim ve Düşünce Tarihindeki Yeri" paneli gerçekleştirildi.

Acar, burada yaptığı konuşmada, panelde yaklaşık 600 yıl önce yaşamış Türk bilim tarihindeki önemli simalardan Taşköprülüzade Ahmed Efendi'yi anacaklarını söyledi.

Türk milletinin önemli bir geçmişe sahip olduğuna işaret eden Acar, "Tarihi değerleri ortaya çıkarma ve geleceğe aktarma konusunda geçtiğimiz dönemlerde de bugün de yeterince üstümüze düşen görevi yapmıyoruz. Tarihi eksikliği, doğrusu ve fazlasıyla bilmeyen milletlerin bugünü ve geleceğini iyi planlaması zordur. Millet olarak ihtiyaç duyduğumuz öz güven ve motivasyona katkı, ulusal bilincimizin gelişimi bakımından bu tür etkinlikler çok önemli." ifadesini kullandı.

Acar, ortak değerlerin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye, belki yakın tarihinde görmediği ölçüde diğer birçok İslam ülkesiyle beraber postmodern bir melez savaşla karşı karşıya. Bu koşullarda Türk milleti olarak farklılıklarımızı değil de ortak yönlerimizi ortaya koymalıyız. Milli birlik, bütünlük ve bağımsızlığımıza gereken önemi göstermek milli bir borçtur. Ayrılıklardan ziyade makro düzeyde birlik, iş birliği ve dayanışma performansımızın artması bakımından hayati derecede önemli."

Acar, bilimin, kültürün, sanatın ve bilim insanlarının kritik rolü bulunduğunu dile getirerek, Türkiye'de kalite ve performansı artırmaya öncelik verilmesi, bilim alanındaki nicel büyüme, kalite ve performansı geliştirmeye odaklanılması gerektiğini kaydetti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da Kastamonu'ya değer katan güzel insanların unutulmaması ve hatırlatılması gerektiğini vurguladı.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla yapılan programların halkın aydınlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu'nun moderatörlüğündeki panelde Prof. Dr. Yavuz Unat, Doç. Dr. Müstakim Arıcı, Doç. Dr. Murat Demirkol, Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Süruri sunum yaptı.

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Belediye Başkanı Tahsin Babaş Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar Taşköprülüzade Ahmed Efendi'nin İlim ve Düşünce Tarihindeki Yeri Tuba

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