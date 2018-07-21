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Tarihi binalara zarar verenlere uyarı; 'Cezası ağır'

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 10:54 | Son Güncelleme

İZMİR Vakıflar Bölge Müdür Vekili Fethi Koç, vakıf eserlerine sprey boyalarla zarar verildiğini gördüklerini belirterek, bu kişilerin tespit edilmesi halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklarını belirtti.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- İZMİR Vakıflar Bölge Müdür Vekili Fethi Koç, vakıf eserlerine sprey boyalarla zarar verildiğini gördüklerini belirterek, bu kişilerin tespit edilmesi halinde 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacaklarını belirtti. ​Manisa'da yüzlerce yıllık cami, hamam ve vakıf eserlerinin duvarlarına yazılan yazılar tepki çekerken, Vakıflar Bölge Müdürlüğü eserlere zarar verenleri uyardı. Tarihi yapıların duvarlarına kalp işareti yapan, sprey boyalarla boyayanlar ya da değişik şekillerde izinsiz müdahalelerde bulunanlara çok ağır yaptırımların uygulandığını açıklayan İzmir Vakıflar Bölge Müdür Vekili Fethi Koç, "Ne yazık ki vakıf eserlerini bu şekilde tahrip edenler var. Biz değişik şekillerde tahrip edilen eserlerin temizliğini yapıyoruz. Ancak bu eserlere izinsiz müdahale yapıldığı zaman ağır cezada yargılanırsınız. Çünkü özgün halini bozduğunuz zaman onun karşılığı ağır cezada yargılanmaktır. Kim boyarsa boyasın" diye konuştu. 652 YILLIK ULU CAMİ 5 MİLYON LİRAYA RESTORE EDİLİYOR Yüzlerce yıllık tarihi değerleri korumanın yanı sıra restorasyon çalışmalarını da yürüttüklerini açıklayan İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, 652 yıllık Manisa Ulu Camii'nin restorasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. İbadete kapatılan ve restorasyon çalışmasının 3 yıl sürmesi beklenen tarihi cami, yaklaşık 5 milyon liraya restore edilecek. İshak Çelebi tarafından 1366 yılında yaptırılan Ulu Camii'nin bazı yerlerinde oluşan çatlaklar da restorasyon çalışmasıyla giderilip, güçlendirilecek. Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, Ulu Camii'nin çok önemli bir eser olduğunu belirterek, "Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından restorasyon projeleri yapıldı. Fakat Vakıflar Genel Müdürlüğü bu eserin onarımını üstlendi. İhale çalışmasını yaptık, yeri teslim ettik. 3 yıllık bir restorasyon süresi var, daha erken de bitebilir. Yüzlerce yıllık eseri ortaya çıkarmak için gayret edeceğiz. Bu eserler ecdadımızın bize emanetidir. Biz de vatandaşın hizmetine sunacağız" dedi.

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