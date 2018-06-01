HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tarihi camideki su sorunu "özel sıvayla" çözülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü yer olarak rivayet edilen tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan tarihi Döşeme Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında, yabancı uzmanların hazırladığı suya ve neme dayanıklı özel bir sıva kullanılacak

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan 800 yıllık Döşeme Camisi'nde devam eden restorasyon çalışmalarında, yurt dışından gelen uzmanlarca neme ve suya dayanıklı özel bir sıva kullanılacak.

Eyyubiler döneminde 1211 yılında Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında düştüğü rivayet edilen makamın bulunduğu alanda inşa edilen ve Balıklıgöl'ün güneybatı kıyısında yer alan cami, Osmanlı döneminde medrese, mezarlık ve Hazreti İbrahim'in makamından oluşan bir külliyeye dönüştürüldü.

Son olarak 1810 yılında temelinden itibaren restore edilerek bugünkü halini alan cami, Hazreti İbrahim'in ateşe düştüğü Halil-ür rahman Gölü kıyısında bulunması nedeniyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Camide, zeminin Balıklıgöl'e doğru kayması ve çatlaklar oluşması nedeniyle 2015 yılında Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Yaklaşık üç yıldan bu yana devam eden restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan gelen uzman ekipler, cami duvarlarının su ve nemden etkilenmemesi için geliştirdikleri özel bir sıvayı uygulayacak.

Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halil-ür Rahman ve Makam Camisi olarak da bilinen camide, yaklaşık üç yıldır çok önemli ve kapsamlı bir restorasyon çalışması yaptıklarını hatırlattı.

Camide kayma ve su sızıntısı konusundaki problemin çözüldüğünü belirten Palalı, cami ile Balıklıgöl arasında bulunan iki küçük odanın gelecek yıllarda yıkılmasının önüne geçmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Palalı, yurt dışından gelen uzmanların geliştirdiği özel sıva sistemi sayesinde söz konusu yerlerin suya karşı dayanıklı olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Döşeme Camisi'nde bugün itibarıyla 3 yıldır devam eden çalışmaların son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Bugün de restorasyonda önümüze çıkan su problemiyle ilgili yurt dışından gelen heyeti burada ağırlıyoruz. Cami yapısı olarak herhangi bir problemimiz kalmadı fakat içerideki iki noktada suyun zarar verdiği yapılar için çalışıyoruz. Camide su sızıntısı kalmadı, kayma yok, sadece iki odanın gelecek yıllarda yıkılmasının önüne geçmek istiyoruz. Bu sorunu çözdüğümüz taktirde en kısa sürede camiyi ibadete açmayı planlıyoruz."

Ekipte yer alan İtalyan uzman Alberto Lago, İtalya, Yunanistan ve Arnavutluk'tan üç ayrı ekiple kente geldiklerini ve camideki sorunları çözebilecek ürünler üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çeşitli denemeler yaptıklarını dile getiren Lago, "Bugün burada özel olarak hazırladığımız neme dayanıklı özel bir sıva sistemi ile duvarları kuru tutarak, taşların sudan korunmasını ve estetiğini korumaya çalışacağız." dedi.

Döşeme Camisi'nde devam eden çalışmalar nedeniyle Balıklıgöl yerleşkesinin bir kısmı ziyarete kapatılmıştı.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!
Doğu Türkistanlı alim için gıyabi cenaze namazıDoğu Türkistanlı alim için gıyabi cenaze namazı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıklıgöl Döşeme Camisi Restorasyon Şanlıurfa

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

NTV, Star TV, Kral TV BİM'e mi satılıyor? (Doğuş Yayın Grubu satılıyor mu?)

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Kuzey Irak'tan acı haber: 3 asker şehit oldu! TSK açıkladı

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Diğer Haberler
Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Kadavraya cenaze töreni! 17 yıl sonra toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyamanlılara tütün müjdesi: Rahat olun!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

Kadın sürücü kaza sonrası şoka girdi!

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'den Berat Albayrak'ın o sözlerine tepki

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı

İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İYİ Parti Aleyna Tilki'den özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.