HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:33 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'na günler kala Edirne'deki vatandaşlar, bayram alışverişi için tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturuyor - Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış: - "Vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşılara akın etti. Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi ve maaşların bayram dolayısıyla erken ödenmesi ekonomiyi canlandırdı"

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı'na günler kala Edirne'de, Osmanlı'dan günümüze miras Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarında bayram hareketliliği başladı.

Okulların kapanmasıyla hem yaz tatili hem de bayram için alışveriş yapmak isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte çarşıları doldurdu.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşılarda bayram bereketi yaşandığını söyledi.

Çarşılardaki doluluğun bayramın habercisi olduğunu ifade eden Sanış, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Yarın mübarek Kadir Gecesi'ni yaşayacağız. Bu yılki bayram hareketliliği geçen yıllara göre daha yoğun. Bu esnafı sevindiriyor. Hem okulların bayrama yakın kapanması hem de tatil planlarının seçimden sonraya yapılması güzel bir alışveriş yoğunluğu oluşturdu." diye konuştu.

- "İkramiyeler ve maaşların erken ödenmesi ekonomiyi canlandırdı"

Hükümetin emeklilere verdiği bayram ikramiyelerinin ve maaşlarının erken ödenmesinin piyasada hareketlilik oluşturduğunu belirten Sanış, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşılara akın etti. Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi ve maaşların bayram dolayısıyla erken ödenmesi ekonomiyi canlandırdı. Dün başlayan yoğunluk bugün de artarak devam etti. Bu bayram yoğunluğunun arefe gününe kadar yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle bayramdan sonra bir hareketlilik yaşanacak. Çünkü düğün sezonu açılacak ve seçimin ardından vatandaşlar yaz tatiline çıkacak. Bundan dolayı çarşılarda bir alışveriş hareketliliği yaşanacak. Yerli ve yabancı turistler de Edirne'ye yoğun ilgi gösteriyor. Edirne, Türkiye'de trendi yükselen illerin başında geliyor. İnşallah bu seneyi iyi bir şekilde geçireceğiz."

Esnaf Ahmet Duran da bayrama doğru çarşıda yoğunluk yaşanmaya başladığını dile getirerek, "İnsanlar alışveriş için yavaş yavaş gelmeye başladı. Ramazan bereketini hissediyoruz çarşıda. Tüm vatandaşlarımızı tarihi çarşılardan alışveriş yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

PARTNERBu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!Bu restoranda tavuk kanatları 24 ayar altından!
Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildiDenizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi
Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış Ramazan Bayramı tarihi çarşılar yoğunluk

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

Anne işkencesi kamerada!

Anne işkencesi kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' yakalandı!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' yakalandı!

'O uçak yolcuların psikolojisini bozuyor, kaldırın'

'O uçak yolcuların psikolojisini bozuyor, kaldırın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.