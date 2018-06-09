Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı'na günler kala Edirne'de, Osmanlı'dan günümüze miras Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşılarında bayram hareketliliği başladı.
Okulların kapanmasıyla hem yaz tatili hem de bayram için alışveriş yapmak isteyen aileler, çocuklarıyla birlikte çarşıları doldurdu.
Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşılarda bayram bereketi yaşandığını söyledi.
Çarşılardaki doluluğun bayramın habercisi olduğunu ifade eden Sanış, "Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Yarın mübarek Kadir Gecesi'ni yaşayacağız. Bu yılki bayram hareketliliği geçen yıllara göre daha yoğun. Bu esnafı sevindiriyor. Hem okulların bayrama yakın kapanması hem de tatil planlarının seçimden sonraya yapılması güzel bir alışveriş yoğunluğu oluşturdu." diye konuştu.
- "İkramiyeler ve maaşların erken ödenmesi ekonomiyi canlandırdı"
Hükümetin emeklilere verdiği bayram ikramiyelerinin ve maaşlarının erken ödenmesinin piyasada hareketlilik oluşturduğunu belirten Sanış, şunları kaydetti:
"Vatandaşlar alışveriş yapmak için çarşılara akın etti. Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi ve maaşların bayram dolayısıyla erken ödenmesi ekonomiyi canlandırdı. Dün başlayan yoğunluk bugün de artarak devam etti. Bu bayram yoğunluğunun arefe gününe kadar yaşanmasını bekliyoruz. Özellikle bayramdan sonra bir hareketlilik yaşanacak. Çünkü düğün sezonu açılacak ve seçimin ardından vatandaşlar yaz tatiline çıkacak. Bundan dolayı çarşılarda bir alışveriş hareketliliği yaşanacak. Yerli ve yabancı turistler de Edirne'ye yoğun ilgi gösteriyor. Edirne, Türkiye'de trendi yükselen illerin başında geliyor. İnşallah bu seneyi iyi bir şekilde geçireceğiz."
Esnaf Ahmet Duran da bayrama doğru çarşıda yoğunluk yaşanmaya başladığını dile getirerek, "İnsanlar alışveriş için yavaş yavaş gelmeye başladı. Ramazan bereketini hissediyoruz çarşıda. Tüm vatandaşlarımızı tarihi çarşılardan alışveriş yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.
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