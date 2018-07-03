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Tarihi Damatlı Camisi restore edilmezse yok olup, gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki, bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan ve 150 yıllık geçmişe sahip, kalem işi işlemeli Damatlı Camisi'nin içler acısı durumu, görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Tarihi Damatlı Camisi restore edilmezse yok olup, gidecek

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki, bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan ve 150 yıllık geçmişe sahip, kalem işi işlemeli Damatlı Camisi'nin içler acısı durumu, görenlerin yüreğini sızlatıyor.
Salihli'nin kırsal Damatlı Mahallesi'ndeki 20 yıl öncesine kadar ibadete açık olan ve 18 ile 19. yüzyıllarda sıkça görülen kalem işi süslemelerle benzeli olan Damatlı Camisi zamana yenik düştü. Salihli yöresinin önemli kültür varlıklarından biri olan ve Pehlivan Hoca önderliğinde inşa edildiği bilinen tarihi caminin bakımsızlıktan çatısında çökme, duvarlarında çatlaklar meydana geldi. Çatıda meydana gelen bozulma nedeni ile yapının içine sızan yağmur suları hem kalem işi süslemelerin kirlenmesine hem de yapıda tahribatına neden oldu. Yüksekçe inşa edilmiş kırma taş malzemeli bir bahçe duvarı ile çevrili alanda yer alan, kerpiç malzemeli olup dört yanı eğimli alaturka kiremit kaplı caminin mülkiyeti, 3 yıl önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilip, projelendirmesinin yapılması kararı alındı. Ancak, duvarındaki panolar halinde düzenlenmiş 'Allah', 'Muhammed' ve halife isimleri, vazodan çıkan çiçekler, sarmaşıklar ve batı duvarındaki boya ile oluşturulmuş sahte pencereleri ilgi çekici olan camide, bugüne kadar herhangi bir restorasyon çalışması yapılmadı. Her geçen gün zamana daha da yenilen tarihi caminin bu durumu görenlerin yüreğini sızlatıyor.
BAHÇESİNDE 2,5 ASIRLIK 3 MEZAR VAR
Biraz daha geç kalınması halinde eşine ender rastlanır güzellikteki camiyi tamamen kaybetme riski ile karşı karşıya kalınacağını belirten Damatlı Mahallesi Muhtarı Muharrem Öziş, "Mahallemizin tarihi 250 yıldan fazla. Tarihi camide 1990'lı yıllara kadar ibadet yapılıyordu. Ne zaman ki mahallemize yeni cami yapıldı o zaman ibate kapandı. Caminin bahçesinde 3 mezar bulunuyor. Bu mezar taşlarındaki yazıların tercümesinden kişilerin 250 yıl önce buraya gömüldükleri anlaşıldı. Bizler caminin içindeki işlemelerden, en az 150 yıllık olduğunu varsayıyoruz. Ancak 150 yıldan fazla bir tarihe geçmişi olabileceğini düşünenler de var. Cami ile ilgili zaman zaman incelemeler yapıldı. Ancak, yapılış tarihine ilişkin kesin bir bilgi bulunamadı. Tarihi caminin şu anki durumu içler acısı. Bu durum bizleri üzüyor. Bir an önce restore edilmeli" dedi.
'SIRF CAMİNİN İŞLEMELERİ İÇİN MAHALLEMİZE GELENLER VAR'
Yörede tarihi caminin bir örneğinin olmadığını vurgulayan muhtar Öziş, şöyle devam etti:
"Özellikle caminin içindeki ve duvarlarındaki işlemeler çok güzel ve dikkat çekiyor. Sırf bu işlemelerin fotoğrafını çekmek için bile mahallemize gelen insanlar var. Bu işlemelerin fotoğraflarını çekip internete yüklüyorlar. Camimizin ayağa kaldırılarak, yeniden eski güzel görünümüne kavuşmasını istiyoruz."
Mahalle sakinlerinden Nesrin Yıldız da tarihi caminin restore edilip, yeniden ibadete açılmasını isterken, bir başka mahalle sakini Ferhan Öz de "Camimiz, yapılacak olan restorasyon çalışması ile eski güzel günlerine dönebilir. O eski dönemde caminin bahçesinde dut ağacı vardı. İmam bu ağaca çıkar ezan okurdu" dedi.

FOTOĞRAFLI

Tarihi Damatlı Camisi restore edilmezse yok olup, gidecekTarihi Damatlı Camisi restore edilmezse yok olup, gidecekTarihi Damatlı Camisi restore edilmezse yok olup, gidecekTarihi Damatlı Camisi restore edilmezse yok olup, gidecek

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