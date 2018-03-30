Tarihi Dedeoğlu Cami yeniden restore edilecek

Karabük Safranbolu İlçesinde 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan Dedeoğlu Camii dayanıksız olduğu gerekçesiyle restore edilecek. 600 iş günü sürmesi beklenen tarihi cami kısa sürede ibadete açılması bekleniyor.

Mülkiyeti Vakıflar genel müdürlüğüne ait olan ve 1970 yılında bir hayırsever tarafından yapılan Dedeoğlu Camii 2017 yılında yaptırılan analizler sonucunda depreme dayanıksız olduğu kararına varıldı. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem’ in bizatihi talimatlarıyla proje çalışmaları başlatılan ve 15 Şubat 2018 tarihinde Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan ihaleye dokuz firma katıldı. En ekonomik teklifi veren Yıldırım Yapı İnşaat gerekli incelemelerin ardından Yıldırım Yapı İnşaat firması yetkilisi Mehmet Gençerle Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Yavuz Yücebıyık’ın katılımıyla sözleşme imzalandı. 600 gün iş süresi olan Dedeoğlu Camii en kısa süre ibadete açılması bekleniyor.