Tarihi Edremit Kalesi’nde Balık Festivali

Van balığı ve Van Gölü’nün tanıtımı amacıyla Edremit Belediyesi tarafından başlatılan ’Ayran Aşı, Balık Başı’ festivalinin sonuncusu, tarihi Edremit Kalesi’nde gerçekleştirildi. Edremit Belediyesi tarafından 5’inci kez düzenlenen ’Ayran Aşı, Balık Başı’ adı verilen festival renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun ilginin olduğu festivalde, yaklaşık 10 bin kişiye 2 ton Van Gölü balığı ile ayran aşı çorbası ikram edildi. İlçenin Kız Kalesi’nde düzenlenen festival yoğun ilgi görürken, Van Balığı av yasağının başlamasına kısa süre kalması nedeniyle son kez yapıldı. Vatandaşlar Van Gölü manzaralı balık yemenin tadını çıkarırken, balık ikramının ardından katılımcılar halaylar çekerek, festivalin tadını çıkardılar. Festivalde bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, festivalin sonuncusunu gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Van’ın mecazi anlamda denize sırtını döndüğünü anlatan Başkan Vekili Çiçekli, “Yani denizin nimetlerinden çok fazla faydalanamıyorduk. Neden? Çünkü deniz ile aramıza işgalciler duvar örmüştü ne yazık ki. İşgalleri bitireceğimizi söylediğimizde, bize ’30 yıldan uzun bir süredir devam eden işgalleri bu zamana kadar bitiremediler de sen mi bitireceksin’ dediler. Bizde hakka, hukuka inandık ve hukuka uyanın hakkını, hukuka uymayanlara da yedirmeyeceğiz ve adaletten şaşmayacağız dedik. Yüce Rabbim yüzümüzü kara çıkarmadı ve bir gecede yıktık mı? Yıktık elhamdülillah” dedi.

- “Cumhurbaşkanımıza, Edremit’in artık Marmaris’ten farkı yok diyeceğiz”

Sahil bandı projesinin peyzaj çalışmalarının aralıksız sürdüğünü de aktaran Çiçekli, “Gayretimiz, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimize teşriflerine yetiştirmek. İnşallah buraya geldiğinde kendisini sahilde gezdirecek ve diyeceğiz ki Edremit’in artık Marmaris’ten, Bodrum’dan bir farkı yok. Edremit; sahili, plajları, sahil kordonuyla çok güzel bir yer. Edremit artık terörle anılmıyor, bu memleketin kadim ve güzel gönüllü insanlarıyla bu çalışmalar yapılıyor diyeceğiz. Sizlerle ne kadar gurur duyduğumuzu Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Tüm hizmetlerin aralıksız devam ettiğini, bu yıl 2 adet halk plajı açacaklarını ve yeni mesire alanının da bitmek üzere olduğunu ifade eden Çiçekli, Edremit’in de bu yaz kömürden kurtulacağını kaydetti. Çiçekli, son olarak 15 Nisan’da uygulanacak olan Van Balığı avlanma yasağı ile ilgili de balığın korunması için ciddi bir şekilde konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Çiçekli, festivale katılan davetlilere balık ve ayran aşı ikram etti. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, Çiçekli davetlilerle kol kola girerek, müzik eşliğinde halay çekti.