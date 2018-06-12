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Tarihi evleri tuvallerde ölümsüzleştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 17:44 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de ressam İsmail Kurtlak (63), kentin tarihi evlerini tuvallerine taşıyor.

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’de ressam İsmail Kurtlak (63), kentin tarihi evlerini tuvallerine taşıyor. Bugüne kadar 40 kadar tarihi yapının resimlerini yapan Kurtlak, tuvallerinde ölümsüzleştirdiği evlerin hikayelerini de kaleme alıyor. Geçmişi yalnız tuvallerde görmek istemediğini söyleyen Kurtlak, “Bunun için kişiler ve kurumların da üzerlerine düşen görevleri yaparak, tarihimize sahip çıkmalarını istiyorum” dedi. Balıkesir’de ressam İsmail Kurtlak, birçoğu kaderine terk edilen tarihi evleri gelecek nesillere taşımak için resimlerini çiziyor. Yaklaşık 20 yıldır resim yapan Kurtlak, resimlerinde tarihi evler, sokaklar ve yapılara yer veriyor. Bugüne kadar Balıkesir’de bulunan 80’e yakın tarihi ev tespit eden ve bunların fotoğraflarını çekerek, sahipleri ve yetkililerden edindiği evlerin hikayelerini kitapçıkça toplayan Kurtlak, 40’a yakın evin de resmini çizdi. Kentlerdeki çarpık kentleşmeye dikkat çekmek ve tarihi evleri fotoğraflar yerine resimlerle ölümsüzleştirmek istediğini belirten Kurtlak, amacının geleceğe ışık tutmak olduğunu belirtiyor. 'DONKİŞOTLUK YAPTIM' Bir jeneratör fabrikasından emekli olduktan sonra müzik ve resim yapmaya başladığını söyleyen İsmail Kurtlak, resim sevgisinin ağır basmasıyla hobi olarak başladığı resim merakını yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Resim yaparken tarihe, özellikle de tarihi evlere sahip çıkılmadığını fark ettiğini ifade eden Kurtlak, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde tarihi değerlere insanların daha fazla sahip çıktığını gördüm. Bende tabiri caizse donkişotluk yapayım dedim ve tarihi evleri tuvallerime taşımaya karar verdim. Her türlü resim yapıyorum ama kendimi özellikle tarihi evlere adadım. Amacım bu evler yok olmadan önce gelecek nesillere aktarabilmek. Bunun için kitap mı basarlar, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi devreye mi girer bilmiyorum. Ama amacım bir farkındalık yaratmak. Bütün amacım gelecek nesillere bunları fotoğraf değil resim olarak akatarabilmek” dedi. HER EVİN HİKAYESİNİ YAZIYOR Geçmişi yansıtan sokakların az kaldığını aktaran Kurtlak, “Evleri gelecek nesillere aktarabilmek adına önce yaz ve kış güneşini görüyorum. Alışveriş içine giriyorum onlarla ve fotoğraflarını çekiyorum. Daha sonra detay çalışmasına başlıyorum. Önce evleri karakalem ile detaylandırıp hangi açıdan çizmem gerektiğine karar veriyorum. Daha sonra evlerin hikeyelerini ortaya çıkarmaya başlıyorum. Kent Arşivi, Mimarlar Odası gibi yerlere giderek bu evler hakkında bilgiler alıp araştırmalar yapıyorum. Görüşebilirsem sahipleri ile görüşüyorum. Bu binalar hakkında anekdotlar alıyorum. Bu evlerde kimler yaşadı, neler yaşandı öğreniyorum. Bunları notlarıma alıyorum. Hikayelerini de yazıyorum” diye konuştu.

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