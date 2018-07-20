HABER

Tarihi Fatih Kulesi restore edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

Şehzadelerin yetiştirildiği Manisa'daki Saray-ı Amire'nin tek ayakta duran tarihi yapıtı olan Fatih Kulesi 3 yıl sürecek çalışmayla restore edilecek

MANİSA (AA) - Osmanlı zamanında padişahların yetiştirildiği Saray-ı Amire’nin tek ayakta duran tarihi yapıtı olan tarihi Fatih Kulesi'nin restorasyon çalışması için Manisa Valiliğinde protokol imzalandı.

Protokol imza törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Cemal Kahraman ve protokol üyeleri katıldı.

Burada konuşan Vali Güvençer, Fatih Kulesi'nin Osmanlı zamanında şehzadelerin ve padişahların yetiştiği Manisa'daki Saray-ı Amire'den kalan tek tarihi yapıt olduğunu, burayı yeniden ayağa kaldırmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu yapının kullanım hakkının 1955'te Türk Kızılayına verildiğini, tapunun halen bu kurumda olduğunu, protokol çerçevesince proje çalışmalarına hemen başlanacağını ifade eden Güvençer, protokol kapsamında kullanım hakkının 10 yıllığına Manisa Valiliğine devredileceğini, 3 yıllık restorasyon çalışmasının ardından tarihi yapının vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Tarihi yapının 3 kattan oluştuğunu ifade eden Vali Güvençer, restorasyon çalışması bittikten sonra birinci katında Türk Kızılayının tarihi geçmişini, ikinci ve üçüncü katında ise Manisa ile Saray-ı Amire'nin tarihi anlatan fotoğraf müzesinin olacağını dile getirdi.

Açıklamanın ardından protokol imzalandı.

- Manisa Fatih Kulesi

Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Süleyman Çelebi’nin I390'da başlayan şehzadelerin Manisa’ya gelişleri lll. Mehmet’in 1595’te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa’da şehzadelerin kaldığı bir saray zaman içinde kısım kısım inşa edildi. Şehzadelerin sancaklarda eğitime alınası geleneğinin kalkmasının ardından Manisa Sarayı Saray-ı Amire yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı. Son olarak Yunan işgalinde geriye kalan parçaları da yanarak yok oldu. Geriye sadece Fatih Kulesi Köşkü dediğimiz yapı kaldı. Yapı farklı zamanlarda onarımlar ve birçok fonksiyonla kullanıldıktan sonra 1 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi. Kızılay sayesinde yıkılmaktan kurtulan yapı uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi. Manisa Sarayı'ndan sağlam ve kullanılabilir durumda kalan tek yapı olarak günümüze kalan yapıda çeşitli değişiklikler olmasına rağmen ana gövde sağlam şekilde günümüze ulaştı.

Yapılan protokolle kulenin, Manisa Valiliği tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kızılay Manisa Şubesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile restore edilip Saray-ı Amire Tanıtım Müzesi olarak hizmete açılması hedefleniyor. Yapının içinde ayrıca Kızılayın tarihi sürecenin anlatıldığı bir bölüm olması planlanıyor.

PARTNERBüşra'yı çabuk unuttu!Büşra'yı çabuk unuttu!
Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!
Havadan fotoğraflar//Dolmabahçe'de yolda çökme Havadan fotoğraflar//Dolmabahçe'de yolda çökme 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fatih kulesi Kızılay Manisa Valiliği Restorasyon

En Çok Okunan Haberler

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş bedelli askerlik açıklaması: 28 güne ne gerek var?

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ortaya çıktı! Gazetecilere çok ağır sözler!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.