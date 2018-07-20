Tarihi Fatih Kulesi restore edilecek

Tarihi yapının 3 kattan oluştuğunu ifade eden Vali Güvençer, restorasyon çalışması bittikten sonra birinci katında Türk Kızılayının tarihi geçmişini, ikinci ve üçüncü katında ise Manisa ile Saray-ı Amire'nin tarihi anlatan fotoğraf müzesinin olacağını dile getirdi.

Bu yapının kullanım hakkının 1955'te Türk Kızılayına verildiğini, tapunun halen bu kurumda olduğunu, protokol çerçevesince proje çalışmalarına hemen başlanacağını ifade eden Güvençer, protokol kapsamında kullanım hakkının 10 yıllığına Manisa Valiliğine devredileceğini, 3 yıllık restorasyon çalışmasının ardından tarihi yapının vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Açıklamanın ardından protokol imzalandı.

- Manisa Fatih Kulesi

Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Süleyman Çelebi’nin I390'da başlayan şehzadelerin Manisa’ya gelişleri lll. Mehmet’in 1595’te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa’da şehzadelerin kaldığı bir saray zaman içinde kısım kısım inşa edildi. Şehzadelerin sancaklarda eğitime alınası geleneğinin kalkmasının ardından Manisa Sarayı Saray-ı Amire yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı. Son olarak Yunan işgalinde geriye kalan parçaları da yanarak yok oldu. Geriye sadece Fatih Kulesi Köşkü dediğimiz yapı kaldı. Yapı farklı zamanlarda onarımlar ve birçok fonksiyonla kullanıldıktan sonra 1 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi. Kızılay sayesinde yıkılmaktan kurtulan yapı uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi. Manisa Sarayı'ndan sağlam ve kullanılabilir durumda kalan tek yapı olarak günümüze kalan yapıda çeşitli değişiklikler olmasına rağmen ana gövde sağlam şekilde günümüze ulaştı.

Yapılan protokolle kulenin, Manisa Valiliği tarafından Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kızılay Manisa Şubesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile restore edilip Saray-ı Amire Tanıtım Müzesi olarak hizmete açılması hedefleniyor. Yapının içinde ayrıca Kızılayın tarihi sürecenin anlatıldığı bir bölüm olması planlanıyor.

