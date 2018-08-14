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Tarihi Filistin şehrinde Osmanlı dönemine ait eserler bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Osmanlı Devleti döneminden kaldığı tahmin edilen sabun fabrikası ve mahzenler çalışmaların tamamlanmasının ardından müzeye dönüştürülecek

KUDÜS (AA) - İsrail sınırlarında kalan tarihi Filistin kenti Yafa'da, Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen bir sabun fabrikası ve mahzenler bulundu.

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki tarihi Yafa kentinde eski bir binada elektrik kablolarının yenilenmesi sırasında arkeologlar tarafından 19. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sabun fabrikası ile mahzenlerin ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Kurum yetkilileri, sahibi belli olmayan sabun fabrikasının Yafa'da ortaya çıkarılan buna benzer ikinci tarihi fabrika olduğuna dikkati çekerek, bu fabrika sayesinde geleneksel sabun üretimi yapan işletmeler ile günümüzdekilerin işleyişlerinin karşılaştırılabileceğini kaydetti.

Arkeologların tarihi fabrikadaki çalışmaları devam ederken, bulunan eserlerin çalışmaların sona ermesinin ardından müzeye dönüştürülerek ziyarete açılacağı aktarıldı.

Açıklamada tarihi Filistin topraklarında üretilen ve yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip geleneksel Filistin sabunlarının ününün dünyaya yayılmış durumda olduğu ifade edildi.

Sabun üretiminin bölgede 10. yüzyıldan itibaren yaygınlaştığı ve 20. yüzyıla kadar cazibesini kuruduğuna işaret edilen açıklamada, tarihi Filistin'de üretilen sabunların özellikle Osmanlı Devleti zamanında Mısır pazarından dünyaya ihraç edildiği hatırlatıldı.

Tarihi Filistin topraklarında 16. yüzyıldan itibaren 401 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti bölgeye birçok tarihi eser bıraktı. Bu eserlerin çoğu aradan geçen uzun yıllara rağmen ayakta durmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin osmanlı Yafa

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