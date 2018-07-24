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Tarihi film ve diziler, at çiftliklerine ilgiyi artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yabancı turistlerin tercih ettiği at çiftliklerine son dönemde popüler tarihi Türk dizilerinin etkisiyle yerli tatilcilerin de ilgisi arttı.

Tarihi film ve diziler, at çiftliklerine ilgiyi artırdı

Levent YENİGÜN- İbrahim LALELİ/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yabancı turistlerin tercih ettiği at çiftliklerine son dönemde popüler tarihi Türk dizilerinin etkisiyle yerli tatilcilerin de ilgisi arttı.
Kemer'de yabancı turistlerin yanı sıra son yıllarda özellikle yerli tatilciler de at çiftliklerine ve binicilik eğitimlerine ilgi duymaya başladı. Çamyuva Mahallesi'ndeki Akçasaz mevkisinde bulunan bir at çiftliği de deneyimli eğitmeler eşliğinde eğitim almak ve binici olmak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Her yaştan eğitim alan yerli ve yabancı turistler ardından da orman, gündoğumu ve haftalık gezi turlarına çıkıyor.
At çiftliği sahibi Ayberk Bozkurt, "2002'den beri hizmet veriyoruz, binicilik, konaklama, restoran ve günlük organizasyonlar olarak. Her geçen gün talep artıyor. Daha önceki senelerde Avrupalı turistlere hizmet verirken, bu senelerde yerli turistin arttığını görüyoruz. Tabii bir de geleneklerimizle bağdaştığı için özellikle okçuluk, binicilik bir arada geleneklerimize uyduğu için bu da yeni bir spor dalı olarak gündemde ve revaçta. Elbette artarak da devam ediyor" dedi.
ATLARLA DENİZE GİRİYORLAR
Gelen misafirlerin at binmeyi öğrendiğini daha sonra da 1 saatten 5 saate kadar orman turları yapabildiğini aktaran Bozkurt, "Dağda köyler arasında 'trail' dediğimiz at binişleri yapıp, köy evlerinde konaklayıp, oranın yerel tatlarını tadabiliyorlar. Saat 09.00'dan 19.00'a kadar hizmet veriyoruz. Bunun yanında yapmış olduğumuz 'sunrise- gündoğumu' turumuz da büyük ilgi görüyor. Sabah gündoğumunda plajda oluyoruz ve binicilerimiz atlarla denize girip yüzebiliyor. Bu çok popüler turlarımız arasında" diye konuştu.
DİZİLERİN ETKİSİ
Türkiye'deki dizilerin etkisiyle at binmeye ilginin de arttığını vurgulayan Ayberk Bozkurt, şöyle dedi:
"Dizilerde de devamlı eski dönem gösteriliyor. Bununla birlikte ilgi ve popülarite de bu spora artıyor. Bizim zaten geçmişimizde binicilik ve okçuluk çok önemli iki dal. Bunların tekrar gündeme gelmesi, popüler olması, bu sporun tutulması bizim için de çok önemli, ülkemiz için de çok önemli."

FOTOĞRAFLI

Tarihi film ve diziler, at çiftliklerine ilgiyi artırdıTarihi film ve diziler, at çiftliklerine ilgiyi artırdıTarihi film ve diziler, at çiftliklerine ilgiyi artırdıTarihi film ve diziler, at çiftliklerine ilgiyi artırdı

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