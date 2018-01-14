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Tarihi garda çikolata festivali

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:36 | Son Güncelleme 39 dakika önce

- Sirkeci Garı'nda 4-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek festivalde katılımcılar, birbirinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracak, tarifler öğrenecek ve yeni tatları keşfedecek

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İstanbul Çikolata Festivali, 4-6 Mayıs tarihlerinde Sirkeci Garı'nda düzenlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, çikolata tutkunlarının birbirinden lezzetli çikolataların tadını çıkaracakları festival, İstanbullu çikolata severlerin buluşma noktası olacak.

Özgün lezzetler, bol sürprizli atölye çalışmaları, sohbetler, interaktif etkinlikler ve çeşitli konserlerle renklenecek festivalin konsepti ise "İstanbul Çikolata Kokusuna Bürünecek."

Festivalde çeşitli çikolata zanaatkarları ve şefler, çikolataya olan aşklarını katılımcılarla paylaşacak. Festival ziyaretçileri çikolatayla ilgili her detay için gösterilere ve workshoplara katılabilecek, tarifler alabilecek, çikolata ile yapılabilecek, yeni tatları keşfedebilecek.

Birbirinden farklı ve lezzetli yüzlerce çikolata çeşidine ev sahipliği yapacak olan festivalde çocuklar için oyun alanı ve katılımlarıyla ufuklarının açılacağı hem eğitici hem eğlenceli etkinlikler de yer alacak.

Bu interaktif festival tecrübesi sonrasında, katılımcılar da çikolatayla ilgili yeni fikirler üretebilecek.

(AA)

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