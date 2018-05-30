HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

 SAMSUN'un Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yolları'ndan (TCDD) kiraladığı tarihi istasyonu restore ederek turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yolları'ndan (TCDD) kiraladığı tarihi istasyonu restore ederek turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında çatıdan çıkan kiremitlerin Fransa’dan getirildiği belirlendi.
1920'li yıllarda yapılan ve son yıllarda atıl kalan tren garının restorasyonu için yapılan çalışmalar sırasında çatıda eski kiremitler bulundu. Ancak kiremitlerin üzerinde Fransızca yazılar bulunması, 'Fransa' yazısının yer alması, görevlileri şaşırttı. Binanın yapımı sırasında kiremitlerin Fransa'dan getirildiği anlaşıldı. 'Guichard Carvin' markalı kiremitlerin o dönem Marsilya'daki fabrikada üretildiği belirtildi. Yaklaşık 300 kiremit, binanın içinde bir köşeye konuldu. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, restorasyon sonrasında kiremitlerin de binanın içinde teşhir amaçlı kullanılacağını söyledi. Tarihi dokusuna zarar verilmeden aslına uygun şekilde restore edilecek tren garı, önümüzdeki günlerde müze kafe olarak hizmete açılacağı belirtildi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Togar, "İsmini ‘Nostalji Parkı’nı verdiğimiz bu alan bundan 100 küsur yıl önce çalışmalar esnasında Fransız kiremidi ile yapıldığını öğrendiğimiz bir tarihi binanın müzeye çevireceğiz. Burada 2 ayrı bina var. Bu binayı bu ilçenin geçmişini, tarihini yansıtan bir kent müzesine çevirmeyi istiyoruz. Diğer bir kısmı da buraya gelen misafirlere, ilçemizin yöresel tatlarını tadabilecek oldukları küçük bir cafeye çevirmeyi arzu ediyoruz. Tekkeköy, ismi ile müsamma bir ilçedir. 800 yıl önce bir Selçuklu şehrinin kurduğu tekkeden ismini alan köy hüviyetini kaybetmemiş ama Karadeniz’in en çok gelişen, en eski tarihi yerleşkesi olan bir ilçenin merkezinde 1 metrekare yeşil alan yokken biz bu alanı çok uzun uğraşlar sonucu 10 dönümlük alanı tahsisini başardık" dedi.
Kiremitleri değerlendireceklerini ifade eden Başkan Togar, "Resmi makamlarla onları belki bu müzenin içerisinde kendilerine bir yer ayarlayıp, burada sergilemeyi arzu ediyoruz. Buraya gelenlerin de buradan çıkan ürünleri görebilecekleri bir müze olacak. O zamanki büyüklerimizin ve atalarımızın nasıl yapıya önem verdiklerini ve halen sapasağlam, bu kadar hor kullanmaya rağmen ayakta kalabildiğinin çok önemli bir tarihsel şahidi olarak kiremitleri burada sergilemeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktıTarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktıTarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktıTarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)
Restorasyonu yapılan II. Kılıçarslan Köşkü'nde 'ucube' tartışmasıRestorasyonu yapılan II. Kılıçarslan Köşkü'nde 'ucube' tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Muhararrem İnce HaberTürk'te! Karşısında kim olacak? Habertürk canlı izle (30 Mayıs Çarşamba)

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Taksim'de Gezi Parkı'nın etrafı polis bariyerleriyle çevrildi

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Artvin'de heyelan! Çok sayıda araç toprak altında kaldı

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 30 Mayıs: Hafta ortasında Şans Topu heyecanı (MPİ canlı çekiliş)

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.