Tarihi hanlar ticaretin ve turizmin hizmetinde

Osmanlı döneminde askeri açıdan çok güvenli bir bölge olması ve İpek Yolu'na yakınlığı sebebiyle Gaziantep'te çok sayıda han yapıldığını anlatan Gürsel, bu yapıların tek ve iki katlı, çok kapılı, geniş avlulu olarak inşa edildiğini aktardı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in hanlar açısından oldukça şanslı bir kent olduğunu belirtti.

Zamanında tüccarları ağırlayan, kentin ticari hayatına yön veren hanlar, bugün hem ticaretin devam etmesini sağlıyor hem de yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayarak kent ekonomilerinde ticaret kadar önemi artan turizmi canlandırıyor.

Geçmişten bugüne ticaretin canlı olduğu Gaziantep'te, Osmanlı döneminde ticari kervanların ve yolcuların, geceyi rahat ve güvenli geçirebilmeleri, mallarını güvenle satabilmeleri için inşa edilen 21 han ve 3 bedesten bulunuyor.

GAZİANTEP (AA) - ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Tarihi İpek Yolu üzerindeki Gaziantep'te, geçmişte ticaretin geliştirilmesi ve tüccarların konaklaması için yaptırılan hanlar, günümüzde de kentin ticareti ve turizmine katkı sağlıyor.

Gürsel, bugünlere ulaşan 21 hanın çoğunun restore edildiğini ve aktif olarak kullanıldığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Birçok hanın, bugün de hem konaklama hem de ticaret işlevi devam ediyor. Hanlar turizm altyapısını güçlendirmek amacıyla insanların yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, hediyelik eşya satış birimlerinin olduğu, bakır, sedef, yemeni gibi el ürünlerinin üretilip satıldığı mekanlar haline dönüştürülmüştür. Çarşının tam göbeğinde yer alan 21 han ve 3 bedestenimiz var. Hanlar bugün kentin kendi ihtiyaçlarını karşılamakla beraber, turistlerin de rahatlıkla ziyaret edebildikleri, alışveriş yapıp konaklayabildikleri yerler olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor."

Kentte restore edilmeyen 2-3 han kaldığını, onların da en kısa zamanda restore edileceğini vurgulayan Gürsel, birçoğu 15 ile 19'uncu yüzyıllar arasında yapılan hanların, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğradıkları özel noktalar haline geldiğini kaydetti.

Gaziantep'te "Hışva, Millet, Kürkçü, İnceoğlu (Elbeyli), Gümrük, Emir Ali, Mecidiye, Tuz, Şıra, Yemiş, Anadolu, Yeni, Yüzükçü, Küçük Buğday Pazarı, Büyük Buğday Pazarı, Bayaz, Güven, Kumru, Pürsefa, Sabuncu ve Şeker" hanlarının yanı sıra Zincirli, Aziziye ve Mecidiye bedestenleri turizm ve ticarete katkı sağlıyor.

