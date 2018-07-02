Tarihi hastane duvarı leyleklere yuva oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de tarihi askeri hastaneden kalan tek duvar, leyleklere yuva oldu.
Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından biri olan Edirne, sonbahara kadar leyleklere de ev sahipliği yapıyor.
Kimi leylek ailesi geçmişte konuşlandıkları yuvalarda kimi de yeni yuvalarında göçe kadar Edirne'nin çeşitli alanlarında yaşamlarını sürdürüyor.
Leyleklerin yuva kurduğu alanlardan biri de Balkan Savaşları sırasında koridorları dolacak kadar çok hastaya hizmet veren, 1941 yılında Gemliğe taşınan, 1985 yılı sonrası harap düşmeye başlayan Edirne Askeri Hastanesi'nden geriye kalan tek duvar.
Bölgede pek çok çam ağacı, elektrik direği üzerindeki yuvaların yanı sıra tarihi hastanenin yadigar kalan tek duvarında da her geçen yıl leylek yuvası artıyor.
Leyleklerin ağaç dalları, ot ve çöpten yapılan yuvalarda yavrularını sıcaktan koruma ve doyurma telaşı da vatandaşlarca ilgiyle izleniyor.
Ankara merkezli 19 ilde dev operasyon! Çok sayıda albay ve yarbay gözaltında
Son dakika! Mersin'de tarım işçilerini taşıyan otobüs Kanlı Viraj'da devrildi! Ölü ve yaralılar var
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
ABD İncirlik Üssü'nden çekiliyor mu? ABD'li komutan Eaglin'den açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Tepki yağıyor! Pedofiliyi önlemek için deyip...
İşte Doğu Karadeniz'in yeni gözdesi
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
Almanya İçişleri Bakanı Seehofer istifa etti
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum