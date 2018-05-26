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Tarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 17:42 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da millattan önce 9 bin 500'lü yıllarına ait olduğu tahmin edilen 25 önce Balıklıgöl heykelinin bulunduğu metruk alanın yerine, butik otel yapılması için çalışma başlatıldı.

Tarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istedi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da millattan önce 9 bin 500'lü yıllarına ait olduğu tahmin edilen 25 önce Balıklıgöl heykelinin bulunduğu metruk alanın yerine, butik otel yapılması için çalışma başlatıldı. Kültür Varlıkları, Arkeoloji ve Müzecilik Komisyonu Başkanı ve Arkeolog Nezih Başgelen, etrafı saclarla çevrili alanda yürütülen kazı çalışmalarının kaçak olduğu iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Müzesi’ne bilgi verdi, kazının durdurulmasını istedi.
Tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarında 25 yıl önce çevre düzenlemesi çalışmalarında bulunan ve milattan önce 9 bin 500'lü yıllara ait olan Balıklıgöl heykeli (Urfa Adamı) olarak da bilinen kireç taşı yontunun bulunduğu ve Hamza Korkmaz'ın mülkiyet sahibi olduğu alana butik otel yapılması için çalışma başlatıldı. Dünyanın gerçek boyutta yontulmuş ilk eser olarak bilenen ve Göbeklitepe'yle özdeşleşen Balıklıgöl heykelinin bulunduğu alanda kazı yapıldığını fark eden Kültür Varlıkları, Arkeoloji ve Müzecilik Komisyonu Başkanı ve Arkeolog Nezih Başgelen, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Müzesi’ne durumu bildirdi. Başgelen, özel mülkiyetteki sit alanında yapılan kazının durdurulması için Şanlıurfa Müzesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun acil müdahale etmesi istedi. Bunun üzerine müze yetkilileri durumu koruma kuruluna rapor ettiklerini bildirdi. 25 yıl önce tesadüfen belediye ekiplerinin kazı çalışmasıyla bulunan Balıklıgöl heykelin göğsündeki "V" biçimli kabartma iki hat ve karnının üzerindeki ellerin, Göbeklitepe'deki dikili "T" taşlar üzerindeki kabartma çizgileri anımsattığını için tarihi değeri oldukça büyük olduğu öğrenildi. Heykelin bulunduğu sit lanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine araştırma yapan ekipler, söz konusu alanda herhangibi tarihi bulguya rastlanılmadığı, tarihi eser bulunmadığını metruk olan yere Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararıyla yerine butik otel yapılacağı kaydedildi.
Çevresi sac korkuluklarla örtülen alanda çalışan işçiler, kazdıkları hafriyat ve molozları traktörle kazı alanından çıkardıkları ve kazı alanında 24 saat özel bir güvenlik görevlisi bulunduğu bildirildi. Söz konusu alanda yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili Şanlıurfa Müze Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını kaydetti.
FOTOĞRAFLI

Tarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istediTarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istediTarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istediTarihi heykelin bulunduğu alandaki otel çalışmasının durdurulmasını istedi

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