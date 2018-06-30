Tarihi İmaret Camisi restore ediliyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi İmaret Camisi'nde restorasyon çalışmaları başlatıldı.

İlçedeki tarihi yapıların korunması için sürdürülen çalışmalar kapsamında bir süre önce tarihi Akşemsetin, Sultan Alaeddin ve Kurşunlu camilerinin restore edilmesi sonrası Beytepe Mahallesi İmaret Meydanı'ndeki İmaret Camisi'nin restore edilmesi kararlaştırıldı.

Kararın ardından daha önceki dönemlerde de onarım ve tadilat gören caminin restorasyonuna geçildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonundaki restorasyon çalışmalarında caminin tavanı, mihrap ve minberi başta olmak üzere orijinal yapısı korunacak.

İlçede çok sayıda tarihi eseri restore eden ahşap ustası Sabri Tiftik, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi eserlere sahip çıkılarak gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Tiftik, İmaret Camisi'nin ise Hicri takvime göre 1200'lü yıllarda inşa edildiğini ve çok kez onarım gördüğünü aktararak, "Bu çalışmayı başlatanlardan Allah razı olsun. İlçede bir eserimiz daha kurtulmuş olacak. Çok kez tadilat geçirmiş bir cami olarak, yapılacak çalışmada aslına sadık kalınarak restore çalışmasının sürdürülmesi önemli. Bu çalışmayı başlatan Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlilerine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Mahalle muhtarı Mustafa Koçak da restorasyon çalışmalarından memnun olduğunu dile getirerek, "Mahallemde bir tarihi eser daha günümüze kazandırılıyor." ifadesini kullandı.

Caminin tavan süslemeleri arasındaki işlemelerin hakiki kök boyası ile boyandığı ve günümüze kadar geldiği belirtildi.

