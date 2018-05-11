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Tarihi kalede bayılan işçiyi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

TARİHİ Kayseri Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarında bir işçi, geçirdiği rahatsızlığın ardından kale duvarına kurulan iskelede olduğu yere yığıldı.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- TARİHİ Kayseri Kalesi’nde devam eden restorasyon çalışmalarında bir işçi, geçirdiği rahatsızlığın ardından kale duvarına kurulan iskelede olduğu yere yığıldı. İşçinin yardımına çalışanlar koştu. İşçi, iskeleden indirilemeyince itfaiyeden yardım istendi. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan tarihi Kayseri Kalesi’nin Kültür ve Sanat Merkezi olmasına yönelik çalışmalar sırasında, kalenin duvarlarına da restorasyon çalışmaları için iskele kuruldu. Kaleye kurulu iskelede çalışma yapan işçilerden Uğur Açıkgöz aniden rahatsızlandı ve iskeleye yığıldı. Olayı gören inşaat işçileri ve inşaatta görevli 2 kadın yönetici iskeleye çıkarak müdahalede bulundu. Diğer işçilerde arkadaşlarının durumunu endişeli gözlerle izledi. Daha sonra olay yerine ambulans çağrıldı ancak inşaat işçisi iskeleden indirilemeyince ve sağlık görevlilerinin müdahale etme imkanı olmayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri işçiye ulaşmak için her yolu denedi ancak mevcut itfaiye aracı işçiye ulaşamayınca ikinci bir itfaiye aracı daha geldi. Daha sonra itfaiye görevlileri çevredeki beton parçalarını kırarak, işçiyi itfaiye merdiveni ile aşağı indirdi. Baygınlık geçirdiği ifade edilen işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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