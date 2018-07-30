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Tarihi kente giden yol üzerinde erkek cesedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side Antik Kenti'ne giden yol üzerinde erkek cesedi bulundu

Manavgat ilçesinde günlük işlerde çalışan Selami Biricik (60), Side Antik Kenti'ne giden caddedeki tarihi kalıntıların olduğu boş arazide ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Side Antik Kenti'ne giden ve çevresinde bazı kalıntıların bulunduğu Side Caddesi kenarında, birinin ağaç altında hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada erkek cesedinin, Selami Biricik'e ait olduğu tespit edildi. Biricik'in, bir süre önce Side'ye geldiği ve günlük işlerde çalıştığı belirtildi.

Selami Biricik'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya erkek cesedi Manavgat Side

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