Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, "İl ve ilçelerimizin kültürel miras envanterleri tamamlandı. Burada yapacağımız şey sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız başkanlıklarında stratejik plan yapılıp kültürel mirasın ne şekilde ayağa kalkacağının planlanmasıdır." dedi.

Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) kuruluşu ve gelişim sürecinin görüşüleceği Tarihi Kentler Birliği Kastamonu buluşması, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen açılış programı ile başladı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu söyledi.

Böyle bir kentte yapılan toplantıyı önemli bulduğunu kaydeden Karadeniz, "Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkentliğini tesadüfen almadı. Bunu hak eden bir şehir. Yarın yapacağınız gezinizde bunu göreceksiniz." dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise bu toplantıyı çok önemsediğini ifade etti.

Kültürel miras envanteri çalışmalarından bahseden Kurt, "İl ve ilçelerimizin kültürel miras envanterleri tamamlandı. Burada yapacağımız şey sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız başkanlıklarında stratejik plan yapılıp kültürel mirasın ne şekilde ayağa kalkacağının planlanmasıdır. Kim nerde neyi ne zaman yapacak önceliklerimiz belirlenmeli. En önemli şey mutlaka bir stratejik plan olmalı. Kimin neyi yapacağı belirlenmeli." diye konuştu.