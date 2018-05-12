Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, "İl ve ilçelerimizin kültürel miras envanterleri tamamlandı. Burada yapacağımız şey sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız başkanlıklarında stratejik plan yapılıp kültürel mirasın ne şekilde ayağa kalkacağının planlanmasıdır." dedi.
Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) kuruluşu ve gelişim sürecinin görüşüleceği Tarihi Kentler Birliği Kastamonu buluşması, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen açılış programı ile başladı.
Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu söyledi.
Böyle bir kentte yapılan toplantıyı önemli bulduğunu kaydeden Karadeniz, "Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkentliğini tesadüfen almadı. Bunu hak eden bir şehir. Yarın yapacağınız gezinizde bunu göreceksiniz." dedi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ise bu toplantıyı çok önemsediğini ifade etti.
Kültürel miras envanteri çalışmalarından bahseden Kurt, "İl ve ilçelerimizin kültürel miras envanterleri tamamlandı. Burada yapacağımız şey sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız başkanlıklarında stratejik plan yapılıp kültürel mirasın ne şekilde ayağa kalkacağının planlanmasıdır. Kim nerde neyi ne zaman yapacak önceliklerimiz belirlenmeli. En önemli şey mutlaka bir stratejik plan olmalı. Kimin neyi yapacağı belirlenmeli." diye konuştu.
Türkiye'nin çok yol aldığını dile getiren Kurt, "Türkiye artık eskisi gibi değil. Türkiye bugün kültürel miras olarak ayağa kalkmaktadır. Bizler kültürel mirasın ve bu milletin hizmetkarlarıyız." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi de TKB'nin bir okul gibi öğretici olduğunu söyledi.
Kültürel mirasın geleceğe taşınması için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Çiftçi, "Geçmişte, büyüklerimizin bıraktığı bu mirası yaşatıp geleceğe taşıma noktasında taşın altına gövdemizi sokmaya hazırız." dedi.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ise TKB'nin 18 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.
Aidiyet sorularının daha az sorulduğunu vurgulayan Sözen, "Kimim, neyim, hangi toprakların çocuğuyum sorusu eskisinden daha sık sorulmuyor. Türkiye dünya devletleri içinde bir numaralı uygarlığın yaratıldığı ülke olarak farklı bir kültür, farklı bir gelecek rolüdür." diye konuştu.
Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da Kastamonu'nun çok sayıda tarihi esere sahip olduğunu belirterek, bu eserler hakkında bilgi verdi.
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