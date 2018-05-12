Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, "Yaşadığımız şehirleri daha iyi koruyarak, fark edilmeyen değerleri hem restore ederek hem yaşatarak hem de şehirle bütünleştirerek geleceğe taşımak istiyoruz." dedi.

Tarihi Kentler Birliğinin (TKB) kuruluşu ve gelişim sürecinin görüşüldüğü Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması, Ilgaz Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen meclis toplantısının ardından sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, iki gün süren Kastamonu buluşmasının sona erdiğini söyledi.

TKB'nin bir okul olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Kentlerimizi korumak, miras olarak görmek ve bu mirasın kıymetini anlamak ve bunu geleceğe taşıyabilmek önemli. Kastamonu Belediye Başkanlığımızın sunumunda bunu gördük." diye konuştu.

Bir hafta önce TKB'nin başkanlığına seçildiğini anlatan Çiftçi, "Tarihi Kentler Birliğini almış olduğumuz noktadan çok öteye taşımak istiyoruz. Yaşadığımız şehirleri daha iyi koruyarak fark edilmeyen değerleri hem restore ederek hem yaşatarak hem de şehirle bütünleştirerek geleceğe taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.