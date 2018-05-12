Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 16'ncısı düzenlenen "Müze Özendirme Yarışması"na başvuran belediyelere ödülleri verildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan "Müze Özendirme Yarışması"na bu yıl 36 belediye, farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu.

TKB Müze Özendirme Yarışması'nda, iki aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda yaşam kültürü, arşiv-koleksiyon, kent müzesi, milli mücadele, arkeopark ve sanayi müzesi olmak üzere 6 kategoride ödül verildi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, bir otelde düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması" kapsamındaki törende yaptığı konuşmada, belediyelerin müzelere önem vermesini kıymetli bulduğunu söyledi.

Belediyelerin çalışmalarının yurt dışına kaçırılması muhtemel tarihi eserlerin ülkede kalmasına vesile olduğunu belirten Sözen, "Yurt dışına kaçması çok muhtemel objelerin yurt içinde kalmasında genç arkadaşlarımızın sahiplik ve süreklilik konusunda hassasiyeti önemli. Türkiye'de kendi malını ve kimliğini koruma savaşı çok önemli noktalara geldi. Yerel yönetimler kentlerin sahipleridir. O sahiplik nedeniyle yapacakları şeyler önemli." dedi.