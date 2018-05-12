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Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 13:49 | Son Güncelleme

Yarışmaya başvuran belediyelere ödülleri, Kastamonu'da düzenlenen törenle verildi

Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 16'ncısı düzenlenen "Müze Özendirme Yarışması"na başvuran belediyelere ödülleri verildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan "Müze Özendirme Yarışması"na bu yıl 36 belediye, farklı ölçeklerdeki 39 müze ile başvurdu.

TKB Müze Özendirme Yarışması'nda, iki aşamalı değerlendirme sürecinin sonunda yaşam kültürü, arşiv-koleksiyon, kent müzesi, milli mücadele, arkeopark ve sanayi müzesi olmak üzere 6 kategoride ödül verildi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, bir otelde düzenlenen "Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Buluşması" kapsamındaki törende yaptığı konuşmada, belediyelerin müzelere önem vermesini kıymetli bulduğunu söyledi.

Belediyelerin çalışmalarının yurt dışına kaçırılması muhtemel tarihi eserlerin ülkede kalmasına vesile olduğunu belirten Sözen, "Yurt dışına kaçması çok muhtemel objelerin yurt içinde kalmasında genç arkadaşlarımızın sahiplik ve süreklilik konusunda hassasiyeti önemli. Türkiye'de kendi malını ve kimliğini koruma savaşı çok önemli noktalara geldi. Yerel yönetimler kentlerin sahipleridir. O sahiplik nedeniyle yapacakları şeyler önemli." dedi.

Yarışmaya katılan belediyeler ve projeleri şöyle:

- Jüri özel ödülü

Konya Büyükşehir Belediyesi: A.R. Koyunoğlu Şehir Müze ve Kütüphanesi

- Yaşam kültürü müzeleri

1 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Gaziantep Hamam Müzesi

2 - Konak Belediyesi: Radyo ve Demokrasi Müzesi

3 - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Mutfak Müzesi

4 - Kuşadası Belediyesi: F. Özel Arabul Kültür Merkezi ve Kent Müzesi

5 - Çatalca Belediyesi: Çatalca Mübadele Müzesi

6 - Efeler Belediyesi: Kent Belleği ve Araştırma Merkezi

7 - Amasya Belediyesi: Sabuncuoğlu Şeferettin Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi

8 - Battalgazi Belediyesi: Zanaatlar Müzesi

9 - Battalgazi Belediyesi: Eski Malatya Mahalle Yaşam Müzesi

10 - Denizli Büyükşehir Belediyesi: Bez Bebek Müzesi

11 - Kepez Belediyesi: Anadolu Oyuncak Müzesi

12 - Kartal Belediyesi: Masal Müzesi

- Arşiv ve koleksiyon müzeleri

1 - İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi

2 - Fatih Belediyesi: İstanbul Fotoğraf Müzesi

3 - Ortahisar Belediyesi: Trabzon Tarih Müzesi

4 - Malatya Büyükşehir Belediyesi: Fotoğraf Makinesi Müzesi

5 - Nilüfer Belediyesi: Mysia Fotoğraf Müzesi

6 - Büyükçekmece Belediyesi: Dünya Kostümleri Müzesi

- Kent müzeleri

1 - Bozüyük Belediyesi: Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi

2 - Edirne Belediyesi: Edirne Kent Müzesi

3 - Bartın Belediyesi: Bartın Kent Müzesi

4 - Havran Belediyesi: Havran Kent Müzesi

5 - Trabzon Büyükşehir Belediyesi: Trabzon Şehir Müzesi

6 - Taşköprü Belediyesi: Taşköprü Kent Tarihi Müzesi

7 - Bilecik Belediyesi: Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi

- Milli mücadele müzeleri

1 - Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi

2 - Şahinbey Belediyesi: Milli Mücadele Müzesi

3 - Samsun Büyükşehir Belediyesi: Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi

4 - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi

- Arkeoparklar

1 - Bornova Belediyesi: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi

- Sanayi müzeleri

1 - Samsun Büyükşehir Belediyesi: Tütün Müzesi

- Teşekkür belgeleri

1 - Amasya Belediyesi: Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi

2 - Bigadiç Belediyesi: Bigadiç Müzesi ve Kültür Evi

3 - Karadeniz Ereğli Belediyesi: Karadeniz Ereğli Kent Müzesi

4 - Melikgazi Belediyesi: Germir İptida-i Mektebi Müzesi

5 - Mersin Büyükşehir Belediyesi: MESKİ Filtre Su Müzesi

6 - Sancaktepe Belediyesi: 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı

7 - Uzundere Belediyesi: Kırsal Yaşam Müzesi

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Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı KASTAMONU Müze Özendirme Yarışması Tarihi Kentler Birliği

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