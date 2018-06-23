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Tarihi kentte kuşlara ev

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Safranbolu evi görünümünde "kuş evleri" yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kuşlar için tarihi Safranbolu evi görünümünde "kuş evleri" yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce belediye tarafından kentin çeşitli yerlerine kediler için evler konulduğunu söyledi.

Kuşların her türlü hava koşulundan korunması için böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Ürkmezer, "Belediye olarak rutin çalışmalarımızın yanında özellikle sokak hayvanlarını korumayı da kendimize bir görev sayıyoruz. Bölgenin en kapsamlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizin yanı sıra, Safranbolu evi tarzında kentimizin çeşitli bölgelerine yerleştirdiğimiz ve yoğun talep alan kedi evlerimizin de talebe göre yerleştirme çalışmaları devam etmekte." diye konuştu.

Safranbolu evi tarzında kuş evleri çalışması gerçekleştirerek kuşlara barınma olanağı sağladıklarını aktaran Ürkmezer, "Hayvanlarımızı korumayı ve onların can güvenliklerini gözetmeyi önemsiyoruz. Aynı çalışmayı kentimizin çeşitli bölgelerinde devam ettireceğiz." dedi.

Safranbolu Belediyesi tarafından yapılan kuş evlerinden ilki Kıranköy mevkisine konuldu. Kentin çeşitli yerlerine de kuş evi konulacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürkmezer Karabük kuş evi Safranbolu

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