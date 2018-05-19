Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Bozova ilçesindeki tarihi Çarmelik Kervansarayı tarım müzesine dönüştürülecek.

İlçeye bağlı Büyük Han Mahallesi'nde yer alan kervansarayın, kitabesi bulunmadığı için kesin yapım tarihi bilinmiyor.

Restorasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen, Evliya Çelebi'nin 17'nci yüzyılda yazdığı Seyahatname'de de bahsettiği Çarmelik Kervansarayı'nın bölge turizmine hareketlilik getirmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, kervansarayın daha da iyi değerlendirilmesi için Türkiye'nin en büyük tarım müzesi ile tarımsal eğitim ve araştırma merkezi kurmak için çalışmalara başladı,

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, amaçlarının muhteşem yapısı ile dikkat çeken Çarmelik Kervansarayı'nın bilinirliğini artırmak olduğunu belirterek, tarım ve turizm şehri Şanlıurfa'ya Türkiye'nin en büyük tarım müzesinin yakışacağını ifade etti.

Vatandaşların ellerindeki eski tarım aletlerini söz konusu müzeye bağışlamasını isteyen Çiftçi, "Şanlıurfa bir tarım şehri. Şanlıurfa’da bir tarım havzasının oluşması gerekiyor. Bugüne kadar tarımsal birikim olarak insanlarımız arasında kırsal yerleşim birimlerimizde oluşmuş olan zenginliği tarihe yolculuk eden bu kervansarayda sergilemenin doğru olacağını düşünüyoruz. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın elindeki tarımda kullanılan eski tüm materyalleri müzeye getirmelerini istiyoruz." dedi.

Nihat Çiftçi, tarım müzesinin yanı sıra kurulacak olan tarımsal eğitim ve araştırma merkezi ile çiftçilere hizmet vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

