ZAFER GÖDER - Bolu'nun Gerede ilçesinde, Bizans döneminde yapıldığı belirtilen "Kiliseli Tüccar Hanı", restore edilerek turizme kazandırılacak.

İlçe merkezinin Kitirler Mahallesi'nde yer alan tarihi yapının, Osmanlı'nın bölgeyi fethetmesinin ardından içinde kilise ve mescit bulunan bir ticaret merkezi olarak kullanıldığı biliniyor.

Hanın, doğu cephesinde kuzey kısmında bulunan camların kilit taşı üzerinde "haç" şeklinin, güneye bakan camlarının kilit taşı üzerinde ise "Allah" lafzının olması, yapının hem Hristiyan hem de Müslümanların rahat bir şekilde konaklaması için düzenlendiğini gösteriyor.

Osmanlı döneminin son yıllarına kadar her iki dinin mensuplarının da yoğun olarak konakladığı bilinen han, Cumhuriyet döneminde kapatıldıktan sonra özel mülkiyete geçti.

Uzun süre kullanılmadığı için son derece bakımsız ve yıkılacak hale gelen han, ilçede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından kahvehaneye dönüştürülerek bu şekilde değerlendirilmeye çalışıldı.

Gerede Belediyesi tarafından turizme kazandırılması için çalışmalar yapılsa da hanın çok hisseli olması nedeniyle bir türlü restorasyon çalışmasına başlanamadı.