Tarihi Komutan'ın kızı Timsal Karabekir: Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü Unutma

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Rumeli Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü Unutma’ başlıklı konferansa İstiklal Savaşı kahramanlarından Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir katıldı. Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Timsal Karabekir, ‘’Babamın en büyük dehası gerçek dâhinin kim olduğunu herkesten önce fark etmesidir’’ dedi.

İstiklal Savaşı'nın kaderini değiştiren komutan olarak tarihe geçen Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Yaklaşık 1 saat süren konferansta Timsal Karabekir, Kazım Karabekir’in hayatını ve Milli Mücadele dönemini fotoğraflarla anlattı. Büyük ilgi gören konferansta Timsal Karabekir, ‘’Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer. O yüzden hangi meslekten olursak olalım tarihimizi doğru bilmek zorundayız. Bu vatanın hangi koşullarda kurulduğunu unutmamız lazım. Bugün Türkiye’ye dayatılan ‘soykırım’ yalanı kimi çevrelerce en yüksek sesle dillendiriliyor. Oysa Anadolu’da çıkan toplu mezarlarda kanlı Kuran’ı Kerim parçaları çıktı. Daha açılmamış yüzlerce Türklere ait toplu mezarlar var. Ama bu topraklarda bir tane bile Ermenilere ait toplu mezar bulunamadı’’ dedi.