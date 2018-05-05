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Tarihi Komutan'ın kızı Timsal Karabekir: Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü Unutma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü Unutma’ başlıklı konferansa İstiklal Savaşı kahramanlarından Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir katıldı.

Tarihi Komutan'ın kızı Timsal Karabekir: Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü Unutma

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Rumeli Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü Unutma’ başlıklı konferansa İstiklal Savaşı kahramanlarından Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir katıldı. Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Timsal Karabekir, ‘’Babamın en büyük dehası gerçek dâhinin kim olduğunu herkesten önce fark etmesidir’’ dedi.

İstiklal Savaşı'nın kaderini değiştiren komutan olarak tarihe geçen Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu. Yaklaşık 1 saat süren konferansta Timsal Karabekir, Kazım Karabekir’in hayatını ve Milli Mücadele dönemini fotoğraflarla anlattı. Büyük ilgi gören konferansta Timsal Karabekir, ‘’Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını başkaları çizer. O yüzden hangi meslekten olursak olalım tarihimizi doğru bilmek zorundayız. Bu vatanın hangi koşullarda kurulduğunu unutmamız lazım. Bugün Türkiye’ye dayatılan ‘soykırım’ yalanı kimi çevrelerce en yüksek sesle dillendiriliyor. Oysa Anadolu’da çıkan toplu mezarlarda kanlı Kuran’ı Kerim parçaları çıktı. Daha açılmamış yüzlerce Türklere ait toplu mezarlar var. Ama bu topraklarda bir tane bile Ermenilere ait toplu mezar bulunamadı’’ dedi.

"YETİM BABASI KAZIM KARABEKİR"

Kazım Karabekir’in ‘yetimler babası’ olduğunun altını çizen Timsal Karabekir sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Babam savaşlarda şehitlerimizin yetim kalan binlerce çocuğunu himayesi altına aldı, onların yetişmesine büyük önem verdi. Ermeni yetimlere de sahip çıktı. Erenköy’deki Kazım Karabekir Müzesi’nde bir kara kalem Kazım Karabekir portresi vardır. Bu resmi yapıp babama hediye edenler Trabzon’daki Ermeni yetimlerdir.’’

"TARİHİ SAPTIRMALAR YAPILIYOR"

Atatürkçü Düşünce Kulübü Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özmen de konferansta yaptığı konuşmada son yıllarda tarihe olan meraka dikkat çekti. Özmen, ‘’Ancak bu tarih anlatımının gerçekler süzgecinde yapılması büyük önem arz ediyor. Çoğu zaman belgelere ve kaynaklara dayanmayan yalan yanlış bilgilerle özellikle gençlerimizin kafası karıştırılıyor. Bu açıdan bakıldığında Timsal Hanım’ın anlattıkları şifa gibi geldi’’ dedi. Konferans, Kazım Karabekir’in bestelediği ‘Türk Yılmaz’ bestesinin gramofon kaydının dinlenmesiyle son buldu.

(FOTOĞRAF)

Tarihi Komutan'ın kızı Timsal Karabekir: Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü UnutmaTarihi Komutan'ın kızı Timsal Karabekir: Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü UnutmaTarihi Komutan'ın kızı Timsal Karabekir: Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü UnutmaTarihi Komutan'ın kızı Timsal Karabekir: Yarını Hak Etmek İstiyorsan Dünü Unutma

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