Tarihi konağın kapı kirişinde 6 bin madeni para

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 6 bin madeni para bulundu.
Elazığ Belediyesi tarafından restore edilen konağın kapı kirişinde bulunan 1960-1970'li yıllarda basılmış madeni paralar Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konakta devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ekiplerin herkesi şaşkına çeviren bir olayla karşılaştığını belirtti.
Konağın iç kesimindeki bir odanın kapısında tadilat yapan ekiplerin kapının kirişine saklanmış poşetler içerisinde 6 bin madeni para bulduklarını ifade eden Demirpolat, şöyle devam etti:
"Restorasyon çalışması sırasında ekiplerin kapının kirişini sağlamlaştırmak için kirişteki bazı taşları sökmeleri ile yukarıdan madeni paralar aşağıya dökülüyor. Müze Müdürlüğünden ekiplere haber verdik. Paralar incelendiğinde 1960-1970'li yıllardan kaldığı tespit edildi. Bu konakta son olarak Harput esnafından rahmetli İzzet Ünlü beyefendi oturuyordu. Büyük ihtimal kendisi bu paraları buraya koymuş olabilir. Bulunan madeni paralar Müze Müdürlüğüne teslim edildi."
24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması
Trump'tan 1915 olayları açıklaması
Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum