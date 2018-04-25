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Tarihi konağın kapı kirişinde 6 bin madeni para

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 00:08 | Son Güncelleme

Elazığ'da, Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 1960-1970'li yıllardan kalma 6 bin madeni para bulundu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 6 bin madeni para bulundu.

Elazığ Belediyesi tarafından restore edilen konağın kapı kirişinde bulunan 1960-1970'li yıllarda basılmış madeni paralar Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Harput Mahallesi Muhtarı Zülküf Demirpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konakta devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ekiplerin herkesi şaşkına çeviren bir olayla karşılaştığını belirtti.

Konağın iç kesimindeki bir odanın kapısında tadilat yapan ekiplerin kapının kirişine saklanmış poşetler içerisinde 6 bin madeni para bulduklarını ifade eden Demirpolat, şöyle devam etti:

"Restorasyon çalışması sırasında ekiplerin kapının kirişini sağlamlaştırmak için kirişteki bazı taşları sökmeleri ile yukarıdan madeni paralar aşağıya dökülüyor. Müze Müdürlüğünden ekiplere haber verdik. Paralar incelendiğinde 1960-1970'li yıllardan kaldığı tespit edildi. Bu konakta son olarak Harput esnafından rahmetli İzzet Ünlü beyefendi oturuyordu. Büyük ihtimal kendisi bu paraları buraya koymuş olabilir. Bulunan madeni paralar Müze Müdürlüğüne teslim edildi."

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