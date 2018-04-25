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Tarihi konağın kapı kirişinde bulunan madeni paralar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 20:58 | Son Güncelleme

Tarihi konağın eski sahibi Ünlü: - "Zamanında olsaydı büyük bir servetti bu paralar. Öyle tahmin ediyorum ki büyük dedemden kalma 6 bin civarında madeni para bulundu"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişinde bulunan 6 bin madeni para, konağın eski sahipleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Tarihi konağın eski sahibi Cengiz Ünlü, Osmanlı'nın son dönemlerinde büyük dedesi tarafından inşa edilen konağın, manevi değer taşıdığını belirtti.

Konağın restore edilmesi ve turizme kazandırılması için Elazığ Belediyesi'ne sattıklarını anlatan Ünlü, "Burası 1870 yılında büyük dedem tarafından yaptırılmış. Tabii o günden bugüne kadar büyüklerimiz tarafından kullanılmış. 2006 yılında belediyeye verdik burayı. Zamanla harabe olmuştu, yeniden ayağa kaldırılması için belediye verdik." dedi.

- "Konağın kapı kirişinden 40 kilo madeni para çıktı"

Ünlü, konakta devam eden restorasyon çalışmaları sırasında ekiplerin şaşkınlık veren bir durumla karşılaştıklarını ve konağın odalarının birinin kapı kirişinde 1960-1970'li yıllara ait çok sayıda madeni para bulunduğunu kaydetti.

Bulunan paraların sonradan değerlendirilmek üzere aile büyükleri tarafından kapı kirişine saklanmış olabileceğini tahmin ettiklerini aktaran Ünlü, "Zamanında olsaydı büyük bir servetti bu paralar. Öyle tahmin ediyorum ki büyük dedemden kalma 6 bin civarında madeni para bulundu. Kapı kirişine saklanmış yaklaşık 40 kilo civarında. Bulunan paraların günümüzde pek bir değeri yok, zamanında ortaya çıkmış olsa daha güzel değerlendirilebilirdi. Demek ki nasip yokmuş, bundan dolayı da üzülmüyoruz." diye konuştu.

- Tesadüfen bulundu

Restorasyon çalışmalarını yürüten firma yetkilisi Sibel Özenir ise konağın iki kattan oluşan 36 odalı bir yapı olduğunu belirtti.

Madeni paraların alt katta yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında bir odanın kapı kirişinde yapılan tadilat esnasında tesadüfen bulunduğunu aktaran Özenir, "Yaklaşık 40 kilogram madeni para bulundu. Madeni paraları bulduktan sonra tabii ki hemen buranın müteahhidini aradık, daha sonra jandarmaya haber verdik. Paraların sayımı yapıldı ve ilgili yere teslim edildi." diye konuştu.

- 6 bin madeni para

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Osmanlı döneminden kalma Sağır Müftü Konağı'nın restorasyon çalışmaları sırasında odalarından birinin kapı kirişine saklanmış 6 bin madeni para bulunmuştu.

Elazığ Belediyesi tarafından restore edilen konakta bulunan 1960-1970'li yıllarda basılmış madeni paralar, yetkililere teslim edilmişti.

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