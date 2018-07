Tarihi konak çökmek üzere, çevre sakinleri endişeli

Semt sakinleri de konağın kaderine terk edilmiş olmasından dolayı kaygılı. 35 yıldır, konağın hemen yanı başında işletmesi bulunan Selahattin Yiğitoğlu, konağın bölgede ciddi tehlike arz ettiğini belirtti. Yiğitoğlu, “Çoğu zaman kendi içinde göçmüştür. Anıtlar Kurulu neye dayanarak buraya gelip bu işi çözmüyorlar anlamıyorum doğrusu. Gerçekten yıkıldı, yıkılacak burası. Burası bir tarih. Yazık, günah. Bir an önce yapılması gerekiyor buranın. Daha önce buraya gelinip çıkılıyordu içine, ama zaman içinde yıkıldı gitti. Görüldüğü gibi de zaten bastığın gibi çöküyor. 2 sefer zaten göçme tehlikesi geçirdi. İlla ki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Turistler özellikle geliyor çekiyor. Onlar çekince ben üzülüyorum gerçekten. Göçmüş bina, tarih diye bir şey kalmadı. Tarihi yeniden canlandırsınlar" dedi.

Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL (DHA) CAĞALOĞLU'nda bulunan ve “Pembe Köşk" olarak da bilinen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de kullandığı tarihi Münif Paşa Konağı, çökme tehlikesi altında. Çevre sakinleri binanın çökmesinin yanı sıra, bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmasından da endişeli. Konağı otel yapmak üzere 2012 yılında satın alan bir şirket ise projesinin onaylanmasını bekliyor.

“BURADAN GEÇERKEN KORKUYORUM, TİTRİYORUM"

Semt sakinlerinden Ahmet Avcı da “Her gün buradan geçerken korkuyorum, titriyorum. Her an her şey olabilir. Burası deprem ülkesi. En ufak bir sarsıntı da bile çökebilir burası. Neden devlet, sahipleri ya da yetkililer sahip çıkmıyor. Sürekli bu yolu kullanırım, gerçekten endişeliyim" diye konuştu. Uzun yıllar Libya'da çalışmış olan Ali Türk de “Tarihimiz ihmal ediliyor. Yıkılmış artık burası. Allah korusun çok tehlikeli. Yarın bir gün bir fırtına gelir, burası çökerse millet yaralanır, araçlar hasar görür. Yetkililer gelsin yeniden bir imar etsinler. İstanbul çok eski bir şehir. Burası benim için cevher gibi. Yıkılmasın, burayı yapsınlar" dedi.

İTTİHAT VE TERAKKİ'NİN BİNASIYDI

Eski Maarif Nazırı Münif Paşa tarafından tam olarak ne zaman yaptırıldığı bilinmeyen konak, 1908 - 1918 yılları arasında Osmanlı'nın fiilen yönetildiği yerdi. Bu dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından kullanılan konak, yapımında kullanılan ahşabın rengi nedeniyle "Kırmızı Köşk" olarak anıldı. Daha sonraları renginin solmasıyla birlikte konağa, “Pembe köşk" denildi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Atatürk tarafından, Cumhuriyet Gazetesi'ne tahsis edildi. 1924 - 1974 yılları arasında gazete tarafından kullanılan konak, 1977 yılında Anıtlar Kurulu tarafından “1'inci Derece Tarihi Yapı" olarak tescillendi. 44 yıldır kullanılmayan konağın bahçesi şimdilerde otopark olarak kullanılıyor. Günde onlarca aracın park edildiği yerde, daha önce bir göçük yaşanmış ve bu göçükte bazı araçlar da zarar görmüş. Araçların park halinde içlerinin boş olması da olası bir can kaybının önüne geçmiş.“