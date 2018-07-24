TARİHİ KONAK ÇÖKMEK ÜZERE, ÇEVRE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL (DHA)

Cağaloğlu'nda bulunan ve “Pembe Köşk" olarak da bilinen, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin de kullandığı tarihi Münif Paşa Konağı, çökme tehlikesi altında. Çevre sakinleri binanın çökmesinin yanı sıra, bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmasından da endişeli. Konağı otel yapmak üzere 2012 yılında satın alan bir şirket ise projesinin onaylanmasını bekliyor.

Şubat ayında yerinde inceleme yapan İstanbul 4 Numaralı Koruma Kurulu heyeti, konakta insan kaynaklı tahribatın yaşandığını tespit etti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kurul, 321 ada 44 parselde bulunan konak bahçesindeki otoparkın kaldırılmasını ve güvenliğin sağlanması için tedbirlerin alınmasını istedi. Ancak yaklaşık 5 aydır, konak ve çevresinde hiçbir önlem alınmadı, konağı satın alan şirketin kiraya verdiği otopark da kullanılmaya devam ediyor.

İKİ KEZ ÇÖKME TEHLİKESİ GEÇİRMİŞ

Semt sakinleri de konağın kaderine terk edilmiş olmasından dolayı kaygılı. 35 yıldır, konağın hemen yanı başında işletmesi bulunan Selahattin Yiğitoğlu, konağın bölgede ciddi tehlike arz ettiğini belirtti. Yiğitoğlu, “Çoğu zaman kendi içinde göçmüştür. Anıtlar Kurulu neye dayanarak buraya gelip bu işi çözmüyorlar anlamıyorum doğrusu. Gerçekten yıkıldı, yıkılacak burası. Burası bir tarih. Yazık, günah. Bir an önce yapılması gerekiyor buranın. Daha önce buraya gelinip çıkılıyordu içine, ama zaman içinde yıkıldı gitti. Görüldüğü gibi de zaten bastığın gibi çöküyor. 2 sefer zaten göçme tehlikesi geçirdi. İlla ki birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Turistler özellikle geliyor çekiyor. Onlar çekince ben üzülüyorum gerçekten. Göçmüş bina, tarih diye bir şey kalmadı. Tarihi yeniden canlandırsınlar" dedi.