Kastamonu Belediyesi tarafından daha önce satın alınarak restore edilen tarihi konak, millet kıraathanesi olarak hizmet vermeye başladı.

Kastamonu Belediyesi tarafından birçok yeri yıkılmış haldeyken satın alınarak uzun uğraşlar sonucu onarımı tamamlanan Atabey Konağı'nın "millet kıraathanesi" olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Hizmete giren millet kıraathanesinde birçok kitap ve gazetenin yanında çocuklar için eğitici ve öğretici yayınlar da bulunuyor.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, konağı satın aldıklarında harabe halde olduğu belirtti.

Konağı restore ettiklerini ifade eden Babaş, şunları söyledi:

"Halkımızın hizmetine millet kıraathanesi olarak sunuyoruz. Bu, Kastamonu'da ikinci millet kıraathanesi. Her taraf kitaplarla dolu. Çocuklarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmek için bilgisayar oyunları tertip ettik. Buradaki amaç, hem çocuklarımızı hem gençlerimizi hem de bu mahallede yaşayan mahalle sakinlerinin buradan faydalanmalarını sağlamak. Burada kitap okuyabilirler, gazetelerden Kastamonu ile bilgiler alabilirler. Kastamonu'daki gelişmeleri takip edebilirler, burada sohbet edebilirler."