Tarihi köprüler onarım nedeniyle trafiğe kapatılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'nin simgelerinden Meriç ve Tunca köprüleri onarım nedeniyle gelecek ay trafiğe kapatılacak.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezi ile Karaağaç Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan tarihi Meriç ve Tunca köprülerinin bozulan zemin taş döşemelerinin onarımına gelecek ay başlanacak.

Çatlayan, hasar gören taşların onarım ve değiştirilmesi sırasında Meriç ve Tunca taş köprüleri onarım boyunca trafiğe kapalı olacak. Karaağaç'a ulaşım için Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ya da Bosnaköy köyü yolu kullanılabilecek.

Onarım, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek.

