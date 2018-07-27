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Tarihi köydeki konaklar mirasçıların onayıyla "ayağa kalkacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 11:03 | Son Güncelleme

Bilecik'in Osmaneli ilçe belediyesi, yaşanan göç ve sahiplerinin ilgisizliği nedeniyle adeta harabeye dönen Günüören köyündeki geçmişi Selçuklular dönemine dayanan 4 konağı, mirasçıların onaylaması durumunda restore ettirip kültürel mirasa dahil edecek - Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin: "Tarihi Selçuklular dönemine dayanan Günüören köyündeki yapılar, göç yaşandığından büyük oranda harabeye dönmüş durumda. Girişimlerimiz sonucu bunlardan dördünü tescilli hale getirdik. Kamulaştırma konusunda mirasçılar yardımcı olursa bu yapıları bir yıl içinde ayağa kaldırabiliriz"

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günüören köyündeki tescilli 4 tarihi konağın restorasyonu için mirasçıların onayı bekleniyor.

İlçenin eski yerleşim bölgelerinden, geçmişi Selçuklu dönemine dayanan, Kurtuluş Savaşı'nda şehitlerin verildiği köy Günüören'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen kerpiç, taş ve ahşap kullanılarak inşa edilen 4 konak zamana direniyor. İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki tarihi köyde bir süre önce korumaya alınan 18 evden sadece 4'ü ayakta kalmayı başardı.

Osmaneli Belediyesi, yaşanan göç ve sahiplerinin ilgisizliği nedeniyle adeta harabeye dönen 4 konağı, mirasçıların onaylaması durumunda restore ettirip kültürel mirasa dahil etmeyi planlıyor.

Başkan Münür Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy sakinlerinden duyarlılık beklediklerini ifade etti. Osmaneli'nin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Tarihi Selçuklular dönemine dayanan Günüören köyündeki yapılar, göç yaşandığından büyük oranda harabeye dönmüş durumda. Girişimlerimiz sonucu bunlardan dördünü tescilli hale getirdik. Kamulaştırma konusunda mirasçılar yardımcı olursa bu yapıları bir yıl içinde ayağa kaldırabiliriz. Tescilli hale gelmesi gereken çok daha fazla ev var ama çoğu kurtarılabilecek durumda değil. Kamulaştırmada çok büyük sorunlar ile karşılaşıyoruz. Mirasçılar çok. Belediye de kamulaştırmaya çalıştığı zaman bu sefer çok değersiz olan binalar mirasçıların gözünde değerli hale geliyor. Aslında bunların normalde sadece kültürel varlık olarak geçmişimizi yansıtması anlamında bir değeri var."

- "Bu evler kerpiç, taş ve ahşaptan yapılmış"

Şahin, Osmaneli'nin turizmde yükselen bir değer olduğunu vurgulayarak, "Bu köyden ilçeye 6 kilometrelik bir yol. Özel İdare ile o yolu yaptığımızda Günüören köyü de turizmde önemli bir mihenk taşı olacak. Evlerin çok önemli bir özelliği var. Kerpiç taş ve ahşaptan yapılmış olmalarına rağmen su almadıkça bu evlere kolay kolay bir şey olmuyor. O kadar deprem geçirmelerine rağmen çoğu ayakta. Günüören, restore edilmiş evleriyle, turistlerin gezdiği güzel bir köy olarak ön plana çıkacak." diye konuştu.

Köyde 20'nin üzerinde tarihi konağın bulunduğunu ve çoğunun yıkıldığını aktaran Şahin, "Ayakta kalan tarihi değer ifade eden 4 ev var. Bunu 6'ya çıkaracağız. Geçmişine bakarsak o zaman bütün evleri tarihi değer ifade ediyordu. Yıkıldıkça bu özelliğini yitiriyor." ifadesini kullandı.

- "En büyük problem mirasçı sayısının fazlalığı"

Köyün muhtarı Osman Çakır da Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen yetkililerin belgeledikleri 18 yapıdan 4'ünü resmi olarak tescillediğini anlatarak, "14 ev ise sadece belgeli. Valilik, Bakanlıkla restorasyon görevini Osmaneli Belediyesine verdi. Ancak mirasçı sayısı fazla olduğundan işlem yapılamıyor. Problem burada. Restore edilsin diyorlar ama hepsini bulamayınca olmuyor. Köyümüzün turizme açılması önemli. Mal sahiplerinin yardımcı olmasını istiyoruz." dedi.

Köydeki evleri incelemeye gelen TMMOB'a bağlı İçmimarlar Odası İstanbul Şube Başkanı Hasan Alpay Gülten ise "Köydeki tescilli yapıların ve mirasların kazandırılması hakkında incelemesini yaptık. Bunların da milli miras olarak ülkemize kazandırılması ve Türkiye'de bunların yaşatılması, Osmaneli Belediyesi'nin desteğiyle devam edecek. Bu yapıların kapılarından tavanlarına kadar bir sürü mimari özellikleri bulunmaktadır. Bunların da miras olarak kazandırılması çok önemli." görüşlerini aktardı.

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Osmaneli tarihi konak

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