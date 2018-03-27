Tarihi Mahfel Çay Bahçesi’nin yeni kiracısı belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURFAŞ’a ait tarihi Mahfel Çay Bahçesi için ikinci kez yapılan ihaleyi bir tatlı firmasının aldığı bildirildi.

Mahfel için şubat ayında yapılan kiralama ihalesini 200 bin lira artı KDV bedeliyle Oğuzhan Beken kazanmış; ancak Beken 180 bin liralık teminatı yakarak kiralamadan vazgeçmişti.

4 firmanın katıldığı ikinci ihalede bir tatlı firması Mahfel için 120 bin TL artı KDV kira bedeli verdi. Böylece firma aylık 90 bin lira muammen bedel üzerinden yapılan ihaleyi kazanarak, Mahfel’in 10 yıl süreyle yeni kiracısı oldu.

10 yıllığına yapılan ikinci kiralama ihalesinde daha önce 180 bin lira olan teminat 500 bin liraya yükseltilmişti. Yeni firma Mahfel’i kiralamaktan vazgeçerse 500 bin liralık teminatı yanacak. Ayrıca firma 1 milyon 253 bin TL tutarında özel maliyet ve dekorasyon bedeli ile 284 bin 436 TL tutarında demirbaş bedelini de ödeyecek.