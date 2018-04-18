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Tarihi Mardin’de ‘Turizm Haftası’ korteji

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Mardin’de Turizm Haftası nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.Mardin’de 42’nci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Tarihi Mardin’de ‘Turizm Haftası’ korteji

Mardin’de Turizm Haftası nedeniyle kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.
Mardin’de 42’nci Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Diyarbakır Kapı’dan, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yapılan yürüyüşe, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu kortejde, erbaneler çalındı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, kentte sağlanan huzur ortamıyla birlikte önemli bir turizm ivmesi yakaladıklarını belirterek, “Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın katkılarıyla, bu yıl turizmde altın çağı yaşıyoruz. Eski günlerimizi geride bırakıyoruz, her taraf dolu ve cıvıl cıvıl. İnsanları, dilleri ve dinlerinin kınanmadığı, taşların dile geldiği bu şehre bekliyoruz” dedi.
MARTOD Başkanı Özgür Azad Güngör ise, TUROFED”in araştırmalarında her 10 kişiden 7’sinin Mardin’e gelmek istediğinin ortaya çıktığını belirterek, kentin hak ettiği yere en yakın zamanda geleceğini ifade etti.

Tarihi Mardin’de ‘Turizm Haftası’ korteji

Tarihi Mardin’de ‘Turizm Haftası’ korteji

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