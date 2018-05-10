Tarihi Meryem Ana Kilisesi restore edildi

Şehirde bir önceki ziyaretine göre büyük bir gelişimin yaşandığını kaydeden Younan, "Özellikle üniversitede Süryani dilinin öğretilmesi haberini aldığımda daha büyük bir sevinç ve mutluluk duydum. Mardin'e olan güvenimi daha da güçlendiriyorum. Mardin'in daha da bütün toplumları içine alacağını ve gelişeceğini gördükçe daha büyük bir sevinç duyuyorum. Mardin'in geleceği için de herkesi kutluyorum." diye konuştu.

Süryani vatandaşlardan Murat Özbek de restore edilen Meryem Ana Kilisesi'nin açılışı nedeniyle Süryani Katolik Younan'ı Mardin'de ağırladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Tarihi kiliseye gelenlerin hayran kaldığını aktaran Özbek, herkesi bu güzellikleri görmeye davet etti.

