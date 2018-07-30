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Tarihi mezar taşları koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:28 | Son Güncelleme

Erzurum'da bir okulun bahçe duvarında bulunan, üzerinde Arapça kitabeler yazılı Osmanlı dönemine ait 16 mezar taşı sökülerek arkeoloji müzesine taşındı

Erzurum'da bir okulun bahçe duvarında yer alan Osmanlı dönemine ait 16 mezar taşı, bulundukları alandan sökülerek arkeoloji müzesinde koruma altına alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Şair Nefi Ortaokulu bahçe duvarlarında yer alan mezar taşlarının, söz konusu duvarın tadilatı sırasında Üç Kümbetler'deki mezar taşlarından alındığının tahmin edildiği aktarıldı.

Üzerlerinde Arapça yazılar olan 16 mezar taşının 19. yüzyıla ait olduğunun değerlendirildiği belirtilen açıklamada, mezar taşlarının üzerinde hayat ağacı, kandil, çarkıfelek, meşale ve rüzgar gülü gibi motiflerin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu mezar taşlarının Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü kararıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde uzman ekiplerce okulun bahçe duvarından söküldüğü belirtildi.

Mezar taşlarının götürüldükleri Erzurum Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alındığı vurgulanan açıklamada, mezar taşlarının ilerleyen günlerde Aziziye Belediyesince yaptırılan Taş Eserler Müzesi'ne teslim edilerek sergileneceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arapça kitabe Arkeoloji Erzurum Mezar Taşı müze söküldü

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