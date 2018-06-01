Tarihi Mostar Köprüsü'nün gölgesinde iftar

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Dzemal Bijediç Üniversitesi Öğrenci Birliği iş birliğiyle iftar programı düzenlendi.

Tarihi Mostar Köprüsü'nün altında yapılan iftara, Mostar Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yunus Dilber ve Bursa Büyükeşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda Mostarlı katıldı.

Neretva Nehri kıyısında kurulan iftar sofrasına oturan yaklaşık 700 kişi, iftarın ardından dua etti.

Dilber, burada yaptığı açıklamada, düzenlenen iftarın bir gelenek haline gelmesini umduğunu belirterek, ramazan ayının Bosna Hersek'te coşkuyla yaşandığını ifade etti.

İftara beklediklerinin üstünde bir katılım gerçekleştiğini kaydeden Dilber, tarihi köprünün yanında yapılan iftara olan ilgiden dolayı çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Yılmaz da Bursa'da geçmişte göç eden çok sayıda Boşnak'ın yaşadığını anımsatarak, "Bursa'da yaşayan Boşnakların Bosna Hersek ile özel bir bağı olduğunu biliyoruz. Bosna Hersek onların kalbinde önemli bir yerde bulunuyor." diye konuştu.

Ramazan ayının her Müslüman'ın kalbinde özel bir şeyi temsil ettiğini ifade eden Yılmaz, iftarın, insanlara birliği ve paylaşmayı hatırlattığını ve Mostarlılar ile bu hissiyatları paylaşmak istediklerini aktardı.

