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Tarihi okuldan tarihi müze

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kars'ta 86 yıllık Alparslan Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Eğitim Tarihi Müzesi geçmişe ışık tutuyor - Lise müdürü Altun: - "Müzede daktilo, fotokopi makinesi, geçmişe yönelik arşivler, fotoğraflar, el yapımı malzemeler, alçıdan imal edilen kabartmalı harita ile birçok materyal bulunuyor" - Öğrencilerden Deniz: - "Müzede eğitimde kullanılan araçları, karneleri, hangi derslerin işlendiğini gördük"

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta 86 yıl önce kurulan Alparslan Anadolu Lisesi bünyesinde açılan Eğitim Tarihi Müzesi, hem tarihe ışık tutuyor hem de ziyaretçilerini geçmişte bir yolculuğa çıkartıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce başlatılan ve tarihi liselerde, geçmiş yıllara ait ders kitapları ve eğitim materyallerinin yer aldığı müzelerin oluşturulduğu projeye, Kars'tan Alparslan Anadolu Lisesi de katıldı.

Bir süre önce kente gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katılımıyla açılan Eğitim Tarihi Müzesi'nde, arşiv değeri taşıyan, evrak, doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür gibi çeşitli materyaller ile objelerin yer alıyor.

Öğrenciler başta olmak üzere ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkaran müzede yaklaşık 160 eser sergileniyor.

Alparslan Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1932 yılında kurulan okulun Kars'ın en eski lisesi olduğunu söyledi.

Farklı binalarda hizmet veren okulun, kurulduğu günden beri pansiyonlu olma özelliği taşıdığını kaydeden Altun, "Okulumuz kurulduğu günden bu yana bölge okulu hüviyeti sebebiyle Erzurum, Iğdır, Ardahan, Artvin ve Ağrı gibi illerden öğrenci çekmiş ve farklı alanlarda önemli insanlar yetiştirmiştir." dedi.

Altun, okulda hem öğretmen hem de öğrenci anlamında önemli insanlar yetiştiğini anlatarak, "1964 yılında, Sultan Alparslan'ın Anadolu'ya gelişinin bininci yılında okulumuzun adı Alparslan Lisesi olarak değiştirildi. Kurulduğundan bu yana edebiyatta isim yapmış birçok öğretmen burada hizmet vermiştir." diye konuştu.

- Müzedeki materyaller ilçe ve köylerden toplandı

Müzenin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün talimatlarıyla hazırlandığını aktaran Altun, "Türkiye genelinde illerdeki en eski okullarda müze açılması kararı verilince İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kars'ın en eski okulu olmamız dolayısıyla bu görevi bize verdi. Bizler de 6 ayda Kars'ın ilçe ve köyleri dahil il genelinde topladığımız 160 materyal ile müzemizi açtık." ifadelerini kullandı.

Altun, diğer okullardan gelen öğrencilerin de müzeyi ilgiyle gezdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Müzede daktilo, fotokopi makinesi, geçmişe yönelik arşivler, fotoğraflar, el yapımı malzemeler, alçıdan imal edilen kabartmalı harita ile bir çok materyal bulunuyor. Bu materyaller o dönemde eğitimde aktif olarak kullanılmıştır. Müzemizi ziyaret edenler, eğitimde kullanılan materyalleri görme imkanı buluyor, öğretmenler de materyallerin geçmişte hangi alanda kullanıldığı konusunda bilgiler veriyor."

Öğrencilerden Melisa Deniz, müzeyi görmek üzere Alparslan Lisesi'ne geldiğini belirterek, "Müzede öncelikle fotoğraflarla karşılaştık, Türkiye'de tanınmış edebiyatçılar ve kişilerle ilgili objeler gördük, eğitimde kullanılan araçları, karneleri, hangi derslerin işlendiğini gördük. Müzeyi hazırlayan hocalarımıza, emeği geçenlere teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

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