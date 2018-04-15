Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı yeraltı katlı otoparkı hizmete açılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projelerinden biri olan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı’nda yürüttüğü çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, proje kapsamında yapımı tamamlanan yeraltı katlı otoparkı hizmete açılıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bedesten bölgesinde içinde Tarım Müzesi, işyerleri ve kafeteryasıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı projesinde son aşamaya geçildiğini belirterek, proje kapsamında tamamlanan yaklaşık 1000 araçlık yeraltı katlı otoparkının 16 Nisan Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. Otoparkın 2017’nin sonunda tamamlandığını, ancak üstte inşaat sürdüğü ve çeşitli riskler nedeniyle hizmete girmesinin bu zamana bırakıldığını kaydeden Başkan Akyürek, otoparkın hizmete girmesiyle bölge esnafını ve müşterilerini otopark konusunda rahatlatmış olacağını ifade etti.
Başkan Akyürek, otoparkın Konya için hayırlı olmasını diledi.
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