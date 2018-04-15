HABER

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı yeraltı katlı otoparkı hizmete açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projelerinden biri olan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı’nda yürüttüğü çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, proje kapsamında yapımı tamamlanan yeraltı katlı otoparkı hizmete açılıyor.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bedesten bölgesinde içinde Tarım Müzesi, işyerleri ve kafeteryasıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı projesinde son aşamaya geçildiğini belirterek, proje kapsamında tamamlanan yaklaşık 1000 araçlık yeraltı katlı otoparkının 16 Nisan Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi.

Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı yeraltı katlı otoparkı hizmete açılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projelerinden biri olan Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı’nda yürüttüğü çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, proje kapsamında yapımı tamamlanan yeraltı katlı otoparkı hizmete açılıyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Bedesten bölgesinde içinde Tarım Müzesi, işyerleri ve kafeteryasıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı projesinde son aşamaya geçildiğini belirterek, proje kapsamında tamamlanan yaklaşık 1000 araçlık yeraltı katlı otoparkının 16 Nisan Pazartesi günü itibariyle hizmet vermeye başlayacağını dile getirdi. Otoparkın 2017’nin sonunda tamamlandığını, ancak üstte inşaat sürdüğü ve çeşitli riskler nedeniyle hizmete girmesinin bu zamana bırakıldığını kaydeden Başkan Akyürek, otoparkın hizmete girmesiyle bölge esnafını ve müşterilerini otopark konusunda rahatlatmış olacağını ifade etti.
Başkan Akyürek, otoparkın Konya için hayırlı olmasını diledi.

Bir ülke daha Suriye konusunda kararını verdiBir ülke daha Suriye konusunda kararını verdi
TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...TRT'de İsrail Büyükelçisi'nin zor anları...
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyorBakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Aslı Enver gitti, Murat Boz Amerika'ya uçtu

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

Dilek Güngör yazdı: Cumhurbaşkanı’na suikast soruşturmasına ne oldu?

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer Kömürcü'sü bakın şimdilerde ne yapıyor

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Suriye ile ilgili son dakika gelişmesi! ABD Fransa ve İngiltere'den yeni hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Ağrı Dağı'nda 8 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Uyanınca cinnet getirdi, anne ve babasını av tüfeği ile öldürdü

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Nevşehir'de katliam gibi kazada yeni gelişme! Kokoreççi detayı...

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

Afrin'de böylesi ilk kez ortaya çıkarıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.