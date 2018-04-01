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Tarihi şadırvan saatine kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 14:14 | Son Güncelleme

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami Şadırvanı’nın tarihi yapısına uygun saatin Yozgat Belediyesi tarafından takıldığını belirten Belediye Başkanı Kazım Arslan, şadırvanı eski tarihi görüntüsüne kavuşturacaklarını söyledi.Yozgat’ta Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi eserler arasında yer alan ve 2.

Tarihi şadırvan saatine kavuştu

Yozgat Çapanoğlu Büyük Cami Şadırvanı’nın tarihi yapısına uygun saatin Yozgat Belediyesi tarafından takıldığını belirten Belediye Başkanı Kazım Arslan, şadırvanı eski tarihi görüntüsüne kavuşturacaklarını söyledi.
Yozgat’ta Osmanlı Dönemi’nden kalma tarihi eserler arasında yer alan ve 2. Abdulhamit Han tarafından yaptırılan Çapanoğlu Büyük Cami önünde yer alan Şadırvana uygun saat yıllar sonra bulundu. 2. Abdulhamit Han’ın tahta çıkışının 25. yılını kutlama faaliyetleri arasında Abdulhamit Han’ın hatırasına bir nişane olarak 19 Ağustos 1990 yılında yapılan ve daha sonra üzerindeki orijinal saati kaybolan çeşmeye, mimarisine uygun saat bulunarak takıldı.
Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat’ın önemli tarihi ve kültürel mirası içinde yer alan ve zaman içerisinde tahrip edilen şadırvanı eski tarihi görüntüsüne kavuşturacaklarını söyledi. Başkan Arslan, “Şadırvanda zaman içerisinde kaybolmuş bir saat vardı. Vatandaşın beklentisi de takılması yönündeydi. Biz de belediye olarak eski tarihi yapısına uygun bir saati çeşmeye taktık. İlerleyen günlerde çeşmenin musluklarını da tarihi yapıya uygun bir şekilde değiştireceğiz. Şadırvanı eski tarihi görüntüsüne tekrardan kavuşturacağız” dedi.

Tarihi şadırvan saatine kavuştu

Tarihi şadırvan saatine kavuştu

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