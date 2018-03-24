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Tarihi Selimiye Camii’nde ‘İklim Değişikliği’ eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında tarihi Selimiye Camii, Balkanların en büyük sinagogu olan Edirne Sinagogu ile Tunca ve Meriç Köprülerinin aydınlatma ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için bir süreyle karartıldı.

WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında tarihi Selimiye Camii, Balkanların en büyük sinagogu olan Edirne Sinagogu ile Tunca ve Meriç Köprülerinin aydınlatma ışıkları bir saat süreyle kapatıldı.
Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği tarihi Selimiye Camii, iklim değişikliğine dikkat çekebilmek için bir süreyle karartıldı. WWF’in 2007’den beri her yıl düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, Balkanların en büyük sinagogu olma özelliğini taşıyan Edirne Büyük Sinagogu da etkinlik kapsamında bir saat karartıldı.
Edirne Belediyesi de destek verdi
Edirne Belediyesi de eyleme destek verdi. Edirne Belediyesi ana binası olarak kullanılan tarihi belediye binası, Edirne Kent Müzesi ve tarihi Elektrik Fabrikası Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nun aydınlatma ışıkları eylem kapsamında bir saat süre ile kapatıldı.

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