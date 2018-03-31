HABER

Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde ilkbahar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:17 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı eski madenci mahallesinde geçmişin ihtişamına ilkbaharın renkleri eşlik ediyor

Gümüşhane'de yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi, ilkbahar renklerine büründü.

Gümüşhane'nin kuzeybatısında yer alan ve kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan mahallede baharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Çimenlerin yeşerdiği, badem ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığı tarihi mahallenin güzelliğine kızılcık çiçeklerinin renkleri eşlik ediyor.

Mimari ve inanç farklılığını ortaya koyan yapılar, rengarenk çiçekler sayesinde adeta görsel şölen sunuyor.

Kentsel ve doğal sit alanı özelliği taşıyan, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizm bölgesi" ilan edilen Süleymaniye Mahallesi, coğrafi konumu nedeniyle tarihte birçok medeniyetin geçiş noktasında yer aldı.

Gümüş yatağı üzerinde yer alan ve halen eski dönemde maden çıkarılan ocaklarının gözlemlenebildiği mahallede, Osmanlı döneminde gümüş sikkelerin basıldığı darphaneler de bulunuyor.

Tarihi mahalle, İran seferi sırasında Harşit Vadisi'nden geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın emri üzerine yapıldığı rivayet edilen Süleymaniye Camisi'nin yanı sıra Hagios Stephanos Kilisesi, Bagios lonnes Kaya Kilisesi, Hacı Tahir Efendi Türbesi, Bagios lonnes Kaya Kilisesi, Hagios lonnes Kilisesi, Rum Erkek Lisesi, Cami-ı Sağir Mahallesi Kilisesi, Süleymaniye Hamamı gibi tarihi yapıları bünyesinde barındırıyor.

'Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer''Meral Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer'
Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gümüşhane İlkbahar Tarihi Süleymaniye Mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Kilis'te askeri hareketlilik!

Kilis'te askeri hareketlilik!

Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!

Melih Gökçek gitti, Ankara'da AK Parti oyları arttı!

Korkunç son! Lastiği değiştirmek isterken...

Korkunç son! Lastiği değiştirmek isterken...

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buluyor!

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 31 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları: Devirli ikramiye sahibini buluyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.