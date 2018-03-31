Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde ilkbahar

Gümüşhane'de yüzyıllar boyunca Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı tarihi Süleymaniye Mahallesi, ilkbahar renklerine büründü.

Gümüşhane'nin kuzeybatısında yer alan ve kentin ilk yerleşim yeri olması dolayısıyla yöre halkı tarafından "eski Gümüşhane" diye adlandırılan mahallede baharın gelişiyle meyve ağaçları çiçek açtı.

Çimenlerin yeşerdiği, badem ve kayısı ağaçlarının çiçek açtığı tarihi mahallenin güzelliğine kızılcık çiçeklerinin renkleri eşlik ediyor.

Mimari ve inanç farklılığını ortaya koyan yapılar, rengarenk çiçekler sayesinde adeta görsel şölen sunuyor.

Kentsel ve doğal sit alanı özelliği taşıyan, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca "turizm bölgesi" ilan edilen Süleymaniye Mahallesi, coğrafi konumu nedeniyle tarihte birçok medeniyetin geçiş noktasında yer aldı.

Gümüş yatağı üzerinde yer alan ve halen eski dönemde maden çıkarılan ocaklarının gözlemlenebildiği mahallede, Osmanlı döneminde gümüş sikkelerin basıldığı darphaneler de bulunuyor.

Tarihi mahalle, İran seferi sırasında Harşit Vadisi'nden geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın emri üzerine yapıldığı rivayet edilen Süleymaniye Camisi'nin yanı sıra Hagios Stephanos Kilisesi, Bagios lonnes Kaya Kilisesi, Hacı Tahir Efendi Türbesi, Bagios lonnes Kaya Kilisesi, Hagios lonnes Kilisesi, Rum Erkek Lisesi, Cami-ı Sağir Mahallesi Kilisesi, Süleymaniye Hamamı gibi tarihi yapıları bünyesinde barındırıyor.