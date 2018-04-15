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Tarihi Teşvikiye Camii'nde yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de bulunan Teşvikiye Camii'nin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ'de bulunan Teşvikiye Camii'nin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan caminin giriş katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken olayda ölen ya da yaralının bulunmadığı öğrenildi.
Şişli Teşvikiye Caddesi'nde bulunan Tarihi Teşvikiye Camii'nin giriş katında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Camiden dumanların yükseldiğini görenler, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cami cemaati ve işçiler yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın vatandaşlar tarafından da cep telefonu ile kaydedildi.

ESKİ İMAMLAR ODASINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ
Görgü tanığı Ali Samet Kara, "Camiden dumanların yükseldiğini görünce hemen koşarak camiye gittim. Eski imamlar odasından dumanlar yükseliyordu. Cami cemaatinden bir abi camları kırdı. Alevler yükselmeye başladı. İşçiler de yardım ederek yangına tüplerle müdahale ettik. Daha sonra itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı" dedi.
Yanan tarihi camide hasar tespit çalışması başlatıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

TEŞVİKİYE CAMİİ'NİN TARİHİ
Teşvikiye Camii, Sultan Abdülmecid tarafından 1854'te yaptırıldı. Cami, 1794-1795 yıllarında 3. Selim'in buraya inşa ettirdiği mescidin yerine yapıldı. Padişahın gezileri sırasında namaz kılması için yapılan ahşap mescit, Nişantaşı'nın o zamanlar boş olan arazisindeki ilk binasıdır. Zamanla ihtiyaca cevap veremeyen mescide yapılan eklemelerle bugünkü Teşvikiye Camii'nin temelleri atıldı.
(FOTOĞRAF)

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