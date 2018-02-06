Tarihi türbenin kurşun levhalarının çalındığı iddiası

Kütahya'da yaklaşık 500 yıllık olduğu tahmin edilen Şeyh Buhari Türbesi'nin çatısında bulunan kurşun levhalarının çalındığı iddia edildi.

Saray Mahallesi'ndeki Şeyh Buhari Türbesi'nin çatısını kaplayan kurşun levhalar, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sökülerek götürüldü.

Mahalle Muhtarı Sami Er, kurşun levhaların farklı günlerde çalındığını, ilk hırsızlığı bir mahalle sakininin fark etmesiyle öğrendiklerini ve durumu polise bildirdiklerini ifade etti.

Hırsızlık olayının yeniden yaşanabileceğini düşünerek evleri türbeye yakın olan mahalle sakinlerini uyardıklarını belirten Er, "Onların burayı takip etmelerini istemiştik. Komşular, gece saatlerinde türbenin çatısının sökülmeye başladığını görüyor ve müdahale ediyor. Orada bulunan kişi veya kişiler de bırakıp kaçıyor. Polise haber verildi, polis de geldi ama şu an henüz bulunamadı. Kim oldukları belli değil." diye konuştu.

Er, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için ilgili kurumlarla görüştüklerini, ışıklandırma ve diğer gerekli çalışmaların en kısa zamanda yapılacağını kaydetti.