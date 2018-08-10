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Tarihi Tuz Hanı'nda restorasyon çalışmaları başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 10:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'daki Oturakçı Pazarı içerisinde bulunan yaklaşık 150 yıllık Tuz Hanı'nda, 15 yıllık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından restorasyon çalışmaları için geri sayım başladı - Yaklaşık 9 milyon liraya restore edilecek tarihi han, turizme kazındırılacak - Vali Nurullah Naci Kalkancı: "Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tarihi Tuz Hanı'nı Adıyaman'a kazandırmak istiyoruz. Burası otantik bir mekan haline dönüşecektir"

Adıyaman'daki tarihi Tuz Hanı'nda, yaklaşık 15 yıllık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından restorasyon çalışmaları için geri sayım başladı.

Oturakçı Pazarı içerisinde 19'uncu yüzyılda yaptırılan ve halen çay bahçesi olarak kullanılan han, restore edilerek asli dokusuna kavuşturulacak.

İl Özel İdaresi, kentin tarihi kimliğini öne çıkarmak amacıyla hazırladığı restorasyon projesiyle, yıkılmaya yüz tutan Tuz Hanı'nı turizme kazandıracak.

Yaklaşık 15 yıldır süren kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından hanının çevresindeki dükkanlar da boşaltılacak.

Restorasyon çalışmaları 9 milyon liraya mal olacak hanın 1,5 yıl içinde ziyarete açılması planlanıyor.

Vali Nurullah Naci Kalkancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki önemli projelerinden birinin de Tuz Hanı'nın turizme kazandırılması olduğunu söyledi.

Kamulaştırma sorununun çözülmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Kalkancı, şöyle konuştu:

"8-10 yıllık süreci hızlandırarak istimlak işlemini tamamladık. Tuz Hanı çevresindeki dükkanları İl Özel İdaresi bünyesine geçirdik. İstimlak süreci bittikten sonra restorasyon işlemleri söz konusu oldu. Adıyaman'ın geçmişini anlatan en iyi yer, Oturakçı Pazarı ve içerisindeki Tuz Hanı'dır. Tarihi Tuz Hanı'nın restorasyon projesini hazırlattık. 9 milyon liraya ihaleye çıktık. İhale tamamlandı. Bir firmamız restore işlemlerini üstlenecek."

Vali Kalkancı, han çevresindeki esnaflara da iş yerlerini boşaltmaları için ay sonuna kadar süre verdiklerini belirtti.

Restorasyon çalışmalarının hesaplamalarına göre 3 yıl süreceğini dile getiren Nurullah Naci Kalkancı, "Müteahhitlerle konuşup bu süreyi kısaltmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tarihi Tuz Hanı'nı Adıyaman'a kazandırmak istiyoruz. Burası otantik bir mekan haline dönüşecektir." dedi.

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Adıyaman İl Özel İdaresi oturakçı pazarı tarihi Tuz Hanı

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