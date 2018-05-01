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Tarihi Ulu Cami'de Berat Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 00:40 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da Berat Kandili Üsküdar Belediyesi ve Sur Belediyesi iş birliğiyle tarihi Ulu Cami'de düzenlenen etkinlikle idrak edildi - İstanbul Müftüsü Yılmaz: - "Gönüllere dokunmaya ihtiyacımız var" - Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen: - "Üsküdar'dan Diyarbakır'a gelmek ayrı bir duygu ama Ulu Cami'de bir kandili idrak etmek ise bambaşka bir heyecan"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Berat Kandili Üsküdar Belediyesi ve Sur Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikle idrak edildi.

Merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'de akşam namazının ardından başlayan programda, İstanbul'un Üsküdar ilçesinden gelen mevlithanlar ilahiler seslendirdi ve mevlit okudu. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz vaaz verdi.

Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Müftü Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş dönemlerde birtakım sıkıntılar yaşamış olan bu şehirdeki güzel insanlarla bir arada olmak istediklerini söyledi.

Vatandaşların arasına girip fitne çıkarmak isteyenlere karşı programı kentte düzenlediklerini belirten Yılmaz, kentte çok güzel karşılandıkları ifade etti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bizim ülkemizin her karışı böyle güzelliklerin yaşandığı yerlerdir. Gönüllere dokunmaya ihtiyacımız var. Bir araya gelip oturup konuşmaya ihtiyacımız var. Birbirimize gidip geldiğimiz sürece bu dostluk ebediyete kadar devam edecektir. Birbirimizden koptuğumuz aradan şeytan geçebilir. Bunlara fırsat vermemek adına burada Ankara'da, İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde beraber olduğumuzu, bu ülkenin eşit vatandaşları olduğumuzu anlatmalıyız."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de vatandaşların kandilini tebrik etti.

Türkmen, tarifi imkansız bir mekan ve zamanda olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

"Diyarbakır Ulu Cami medeniyetimizin, inancımızın, değerlerimizin en önemli şaheserlerinden birisi. Üsküdar’dan hocalarımızla birlikte Berat Kandili'nde Diyarbakırlı hemşehrilerimizle buluşmaya geldik. Sevgiyi, hoşgörüyü, kardeşliği pekiştirmeye geldik. Üsküdar'dan Diyarbakır'a gelmek ayrı bir duygu ama Ulu Cami'de bir kandili idrak etmek ise bambaşka bir heyecan."

Programın ardından vatandaşlara lokum, şeker, kandil simidi ikram edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili Diyarbakır Üsküdar Belediyesi

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